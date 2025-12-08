Hablaron los detenidos por hurtar prendas de vistir en Miami: "No somos mecheros vip"

image

"En el patio de comidas la Policía nos detiene, nos piden abrirlas y de muchas de las cosas teníamos los tickets, pero de otras no, por lo que nos llevan a la comisaría”, relataron.

Y prosiguieron en declaraciones por la señal TN: “Al día siguiente nos leyeron los cargos, impusieron la fianza para la excarcelación y no nos defendimos porque no era la instancia".

En total, la policía les incautó artículos valuados en aproximadamente U$S2.000. Tras el arresto, la jueza Mindy Glazer, del Tribunal de Circuito 11 de Florida, les notificó los cargos preliminares, que incluyeron crimen organizado para defraudar, múltiples robos en un lapso inferior a 30 días y hurto al por menor, fijando fianzas de hasta U$S4.500 por cada imputado.

Las pagaron y así fueron liberados para retornar a la Argentina, aunque ello no implicó una deportación. “Salimos de Estados Unidos sin problema. Migratoriamente no hay ninguna causa en nuestra contra. Solo es un reporte", aseguraron.

No obstante, los cinco amigos deberán volver a Miami a finales de enero del año próximo, según estableció la justicia estadounidense al dejarlos en libertad. Allí se verá cuál es la condena definitiva.