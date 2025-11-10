Habló el padre de la joven muerta en San Telmo: "Hubo un ataque previo y mi hija se defendió"

"Yo lo conocía y no me gustó nada desde el primer momento. Los papás tenemos esa intuición con nuestros hijos. Era un tipo que no te miraba a los ojos, no hacía contacto visual, tenía un aura oscura", aseguró Pablo sobre el detenido. Al respecto, lo describió como “un experto manipulador” y reveló algunas situaciones que le habían llamado la atención sobre su comportamiento.

femicida san telmo

“Tuve un par de alertas. Como que él le controlaba la cuenta bancaria aprovechando su condición de argentino, que tenía DNI mientras que mi hija lo estaba tramitando. Cuando se peleaban, él le cortaba el acceso a la plata que yo le mandaba desde Bolivia", denunció Pablo, el padre de la joven, en diálogo con Mañanas Argentinas por C5N.

"Ante esa primera alerta tan manifiesta, le pedí que lo dejara y lo dejó por un par de meses, pero después volvió. Este chico es un experto manipulador. Hemos recibido audios de novias anteriores, de contenido terrible, donde hay abuso sexual y el mismo tipo de control", señaló.

Matilda femicidio

Matilda había llegado a Buenos Aires en febrero acompañada por su padre. Comenzó a vivir en una residencia, pero sus familiares contaron que desde el comienzo Nahuel “se metía” a vivir con ella, pese a tratarse de una vivienda exclusiva para mujeres. Ante esta situación, la joven decidió cambiarse de domicilio a un departamento más pequeño.

"Los compañeros le decían: '¿Cómo te quedás en esa relación?'. Bueno, se quedó porque la manipulaban, porque acá no tenía a nadie. Si esto hubiera pasado en Bolivia, esta persona, que es un cobarde, no se hubiera animado. Se aprovechó de la vulnerabilidad de mi hija", afirmó Pablo. Reveló, además, que el encargado de la residencia le había contado sobre “tres o cuatro episodios importantes de conflicto" previos a la muerte de Matilda.

Oliverio, hermano de la joven, recordó que la joven le había manifestado que, si bien intentaba hacer amistades en Buenos Aires, la situación se complicaba porque su novio “se ponía celoso”. “’Cuando lo quiero dejar, él me espera en la puerta de la residencia'”, le expresó entonces Matilda. “Le dije de denunciarlo y me dijo que no", recordó.

Pablo, por su parte, cerró: "Nos gustaría que su muerte sirva para concientizar a las chicas y chicos víctimas de violencia de género, y a los padres, que se involucren activamente en la vida de sus hijos. Ellas tienen derecho a ser lo libres que quieran sin tener que exponerse a ser asesinadas".