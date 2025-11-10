Habló el padre de la joven muerta en San Telmo: "Hubo un ataque previo y mi hija se defendió"
La joven de 18 años murió tras caer de un segundo piso y su novio es el principal sospechoso. Los rasguños que tenía el acusado serán claves para la causa.
La familia de Matilda López Sanzetenea, la estudiante boliviana de 18 años que murió el sábado tras caer de un segundo piso en un edificio del barrio porteño de San Telmo, aseguró que Nahuel Castillo Corminola, quien era su novio y actual principal acusado, “era un experto manipulador”. Pidieron que el caso se investigue como femicidio.
El hecho ocurrió poco después de la medianoche del domingo. La joven cayó desde el segundo piso de un edificio ubicado sobre la calle Defensa al 300. Fue trasladada de urgencia al hospital y operada, pero falleció horas mas tarde. Desde entonces, la Justicia investiga bajo qué circunstancias ocurrió la caída y si se trató de un hecho de violencia de género.
El caso fue caratulado como homicidio simple. Pablo López, padre de Matilda, exigió que se investigue como un femicidio y apuntó contra Castillo Corminola, con quien la víctima salía desde hace poco más de un año. “El femicida tiene heridas del ataque previo que le hizo mi hija”, aseguró.
“Hubo un ataque previo donde mi hija se defendió. No sabemos qué tipo de ataque, si sexual, físico, violento. No sabemos si la tiró inconsciente o la lanzó en medio de la pelea. Como cayó como un cuerpo inerte, pensamos que quizás ya haya estado inconsciente”, agregó al respecto.
Castillo Corminola, de 18 años, es argentino, pero vivió algunos años en Bolivia, donde conoció a Matilda. Tras el hecho, fue detenido señalado como el principal sospechoso.
"Yo lo conocía y no me gustó nada desde el primer momento. Los papás tenemos esa intuición con nuestros hijos. Era un tipo que no te miraba a los ojos, no hacía contacto visual, tenía un aura oscura", aseguró Pablo sobre el detenido. Al respecto, lo describió como “un experto manipulador” y reveló algunas situaciones que le habían llamado la atención sobre su comportamiento.
“Tuve un par de alertas. Como que él le controlaba la cuenta bancaria aprovechando su condición de argentino, que tenía DNI mientras que mi hija lo estaba tramitando. Cuando se peleaban, él le cortaba el acceso a la plata que yo le mandaba desde Bolivia", denunció Pablo, el padre de la joven, en diálogo con Mañanas Argentinas por C5N.
"Ante esa primera alerta tan manifiesta, le pedí que lo dejara y lo dejó por un par de meses, pero después volvió. Este chico es un experto manipulador. Hemos recibido audios de novias anteriores, de contenido terrible, donde hay abuso sexual y el mismo tipo de control", señaló.
Matilda había llegado a Buenos Aires en febrero acompañada por su padre. Comenzó a vivir en una residencia, pero sus familiares contaron que desde el comienzo Nahuel “se metía” a vivir con ella, pese a tratarse de una vivienda exclusiva para mujeres. Ante esta situación, la joven decidió cambiarse de domicilio a un departamento más pequeño.
"Los compañeros le decían: '¿Cómo te quedás en esa relación?'. Bueno, se quedó porque la manipulaban, porque acá no tenía a nadie. Si esto hubiera pasado en Bolivia, esta persona, que es un cobarde, no se hubiera animado. Se aprovechó de la vulnerabilidad de mi hija", afirmó Pablo. Reveló, además, que el encargado de la residencia le había contado sobre “tres o cuatro episodios importantes de conflicto" previos a la muerte de Matilda.
Oliverio, hermano de la joven, recordó que la joven le había manifestado que, si bien intentaba hacer amistades en Buenos Aires, la situación se complicaba porque su novio “se ponía celoso”. “’Cuando lo quiero dejar, él me espera en la puerta de la residencia'”, le expresó entonces Matilda. “Le dije de denunciarlo y me dijo que no", recordó.
Pablo, por su parte, cerró: "Nos gustaría que su muerte sirva para concientizar a las chicas y chicos víctimas de violencia de género, y a los padres, que se involucren activamente en la vida de sus hijos. Ellas tienen derecho a ser lo libres que quieran sin tener que exponerse a ser asesinadas".
