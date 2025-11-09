El padre de la joven que cayó por un balcón sospecha del novio: "Le imploré que se separe"

"Ella deja de atenderme el teléfono el sábado, pero no era la primera vez que esto sucedía, pero cuando pasaron 12 horas mandé a alguien a indagar a la residencia para ver qué estaba pasando y ahí me enteré", contó.

La investigación está a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 5, a cargo del juez Manuel de Campos, y la causa fue caratulada como homicidio.