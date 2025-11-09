El padre de la joven que cayó por un balcón sospecha del novio: "Le imploré que se separe"
El principal sospechoso por la muerte de Matilda López Sanzetenea, de 18 años, es su pareja Nahuel Castillo Corminola, quien se encuentra detenido.
La familia de Matilda López Sanzetenea, una joven de 18 años que murió tras caer del balcón de una residencia estudiantil en San Telmo, pidió a la Justicia que la causa sea investigada como un femicidio.
"En febrero la vine a instalar acá en Buenos Aires porque ella quería ser directora de cine y se había anotado en la carrera de Diseño de Imagen y Sonido de la UBA. Estaba en una albergue estudiantil, después se mudó, ella era un alma libre y a veces no me enteraba de algunas de sus decisiones y a este chico lo conoció en Bolivia pero es argentino", explicó Pablo López, en diálogo con C5N, quien viajó de urgencia a Buenos Aires al enterarse de la muerte de su hija.
Al ser consultado por Nahuel Castillo Corminola, novio de Matilda y principal sospechoso del hecho, comentó: "A mi el novio nunca me cayó bien, fue un sexto sentido de padre. La primera alarma que tuve fue hace cuatro meses, cuando ella me llamó llorando y me dijo que él le había cortado el acceso a las cuentas dónde yo le mandaba plata, era una cuestión de control y le dije que se separara inmediatamente".
"Ellos se separaron, pero él tiene una actitud muy manipuladora. Me han llegado audios de chicas que salieron con él en Tarija estremecedores, dónde las obliga a tener relaciones sexuales, las fuerzas a que entreguen el WhatsApp o a tener la ubicación prendida para saber dónde están. Es una persona muy oscura", indicó.
Y agregó: "La única certeza que tengo es que a mi hija la tiraron porque nadie se tira y deja heridas defensivas en la otra persona. No se si hubo un ataque previo o presencia de otra persona. No tengo dudas que a mi hija la tiran. El novio está detenido, hay fotos dónde a él se lo ve herido".
"Ella deja de atenderme el teléfono el sábado, pero no era la primera vez que esto sucedía, pero cuando pasaron 12 horas mandé a alguien a indagar a la residencia para ver qué estaba pasando y ahí me enteré", contó.
La investigación está a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 5, a cargo del juez Manuel de Campos, y la causa fue caratulada como homicidio.
