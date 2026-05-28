El video que mostraría a Agostina Vega entrando a la casa del detenido

Fuentes de la investigación confirmaron que la madre de Agostina, Melisa Heredia, reconoció a su hija en el video, según informó El Doce.

Las imágenes ya fueron incorporadas a la causa y resultan claves dado que, de confirmarse que se trate de la menor, contradicen la primera versión presentada por Barrelier ante la Justicia.

La reacción del abogado de Barrelier tras el video

Por el contrario, Jorge Sánchez del Bianco, abogado de Barrelier, puso en duda la identidad de las personas que aparecen en el video: "Honestamente, desconozco si efectivamente es mi defendido. Él me dijo que la menor nunca ingresó a su domicilio. Además, él tiene una hija de una edad similar. No descarto ni afirmo nada", expresó en C5N.

Según la versión inicial del detenido, la nena lo habría llamado por teléfono para pedirle que le pagara un remís, porque estaba por la zona y no tenía dinero. El remisero declaró que efectivamente llevó a la chica hasta la intersección de Fragueiro y Juan del Campillo, que Barrelier pagó el viaje y luego se fueron caminando juntos.

A esto, el detenido agregó que, posteriormente, ella le planteó la posibilidad de que la llevara a encontrarse con un amigo, a lo que él le habría dicho que no porque no tenía movilidad. Luego, siempre de acuerdo a sus dichos, la menor se habría subido a un auto Volkswagen Gol rojo en las inmediaciones de Urquiza y Avellaneda, y él volvió caminando a su domicilio.

El fiscal Raúl Garzón, a cargo de la investigación, sostiene que Barrelier fue la última persona que tuvo contacto con Agostina.

Por el caso ya se realizaron 19 allanamientos en distintos puntos de la ciudad de Córdoba, incluyendo una ardua pesquisa sobre la vivienda del detenido que se extendió por más de cuatro horas e incluyó análisis técnicos y científicos sobre la casa, la ropa del detenido y diferentes elementos secuestrados.

Quién es Claudio Barrelier, el único detenido por la desaparición de Agostina en Córdoba

Claudio Barrelier - agostina cordoba Claudio Barrelier fue detenido por la desaparición de Agostina Vega en Córdoba

Un dato que agrava la situación judicial del acusado es que, de acuerdo con la letarada, Barrelier tiene actualmente tres causas en la Justicia de Córdoba: una por hurto, otra por amenazas y una tercera por privación ilegítima de la libertad, misma calificación que tiene el expediente que investiga la desaparición de Agostina.

Claudio Barrelier se reconoce como hincha fanático de Instituto de Córdoba. En su perfil de la red social Facebook, tiene una foto de portada en el estadio de “La Gloria” e incluso lleva ese apodo junto a su nombre.

En este sentido, según pudieron reconstruir los investigadores, Barrelier compartía grupos de hinchas de Instituto de Córdoba con Melisa, madre de la menor.

En su imagen de perfil se lo ve parado al lado de una camioneta blanca con una remera negra, lentes de sol, una cadena y su celular en la mano.

En Instagram, por su parte, comparte la siguiente leyenda junto a un emoji del signo Leo: “A mi corta edad he pasado miles de cosas que solo yo sé cómo fueron y cuánto me dolieron, aprendí que así te hagan el mal debes desear el bien (sic)”.