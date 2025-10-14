Confirman que el cuerpo hallado en Entre Ríos es del remisero que trasladó al femicida Pablo Laurta

Las imágenes fueron captadas el 8 de octubre en General Campos, Entre Ríos, y se ve al Toyota Corolla blanco, que pertenecía a Martín Sebastián Palacio, parando en una estación de servicio y donde se ve a una sola persona a bordo, que los investigadores creen que es el presunto doble femicida.

Ese mismo día, el vehículo apareció completamente incendiado en Playa Corralito, sobre la Ruta de las Altas Cumbres de Córdoba, provocando un incendio forestal que afectó a otros 13 autos estacionados y obligó a evacuar a unas 130 personas.