Confirman que el cuerpo hallado en Entre Ríos es del remisero que trasladó al femicida Pablo Laurta
La justicia confirmó que los restos pertenecen a Martín Sebastián Palacio, el chofer que contrató Pablo Laurta para que lo traslade a Córdoba.
La Justicia confirmó que el cuerpo encontrado en Entre Ríos corresponde a Martín Sebastián Palacio, el remisero que había trasladado a Pablo Laurta, acusado por el doble femicidio de Luna Giardino y su madre, Mariel Zamudio, en Córdoba.
El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, había adelantado más temprano que "en un 99% el cuerpo hallado corresponde a Martín Palacio". En este contexto, la Policía Científica logró identificarlo mediante el cotejo de los tatuajes del torso, ya que el cuerpo fue hallado sin cabeza y sin brazos en una zona rural de Puerto Yeruá, a unos 35 kilómetros de Concordia, lo que retrasó su identificación.
Asimismo, se investiga el vínculo entre Pablo Laurta y su tercera víctima, el remisero que había sido contratado para trasladarlo desde Entre Ríos hasta Córdoba. Sin embargo, según consta en la causa, vecinos de la zona declararon haber visto al acusado descender solo del vehículo, rociarlo con nafta y prenderlo fuego, antes de alejarse caminando por un campo privado.
En las últimas horas se conoció un video de una cámara de seguridad de un local en Concordia que registró el momento en el presunto femicida llega al lugar con un bolso en la mano, para encontrarse con Palacios. Una secuencia particular llamó la atención de los investigadores: ambos se saludaron con un beso, lo que refuerza la hipótesis de que se conocían previamente.
VIDEO: la misteriosa parada de Pablo Laurta antes de cometer el doble femicidio en Córdoba
En la investigación por el doble femicidio de Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio, sumó un nuevo video clave que muestra una misteriosa parada de Pablo Laurta en una estación de servicio, pocas horas antes de los asesinatos.
Las imágenes fueron captadas el 8 de octubre en General Campos, Entre Ríos, y se ve al Toyota Corolla blanco, que pertenecía a Martín Sebastián Palacio, parando en una estación de servicio y donde se ve a una sola persona a bordo, que los investigadores creen que es el presunto doble femicida.
Ese mismo día, el vehículo apareció completamente incendiado en Playa Corralito, sobre la Ruta de las Altas Cumbres de Córdoba, provocando un incendio forestal que afectó a otros 13 autos estacionados y obligó a evacuar a unas 130 personas.
