Mientras parte de los delincuentes se abalanzó sobre el mostrador para arrasar con la mercadería exhibida, otros integrantes de la banda rodearon a dos mujeres que estaban consumiendo en el lugar y les arrebataron sus celulares y una cartera. En simultáneo, amenazaron a la empleada que atendía el local para sustraer el dinero en efectivo de la caja registradora.