Impactante video: diez delincuentes protagonizaron un brutal robo piraña en una heladería de Quilmes
Las cámaras de seguridad registraron el raid delictivo ocurrido a plena luz del día. En menos de 30 segundos, asaltaron a los clientes y vaciaron la caja.
Un impactante video captado por las cámaras de seguridad registró el violento asalto bajo la modalidad "robo piraña" que protagonizó una banda de al menos diez jóvenes en una reconocida heladería del centro de Quilmes, donde redujeron a los presentes y desvalijaron el local en menos de 30 segundos.
Las imágenes, que causaron fuerte indignación entre los vecinos y comerciantes de la zona, muestran con crudeza la velocidad y la impunidad con la que actuó el grupo delictivo. El hecho ocurrió el viernes por la tarde, a plena luz del día, en la sucursal de Lucciano's, mientras el comercio funcionaba con normalidad y había clientes en el salón.
La secuencia registrada por las cámaras
En la grabación se observa el momento exacto en el que la patota irrumpe de forma repentina y coordinada en el establecimiento, sin dar tiempo de reacción a quienes se encontraban allí.
Mientras parte de los delincuentes se abalanzó sobre el mostrador para arrasar con la mercadería exhibida, otros integrantes de la banda rodearon a dos mujeres que estaban consumiendo en el lugar y les arrebataron sus celulares y una cartera. En simultáneo, amenazaron a la empleada que atendía el local para sustraer el dinero en efectivo de la caja registradora.
Toda la secuencia quedó filmada de principio a fin y deja en evidencia que el golpe entero se concretó en apenas medio minuto antes de que los sospechosos escaparan a toda velocidad.
Investigación en marcha
Tras la denuncia, la investigación quedó en manos de la Comisaría 1ª de Quilmes. Los efectivos policiales ya analizan cuadro por cuadro las grabaciones de las cámaras internas del comercio y de la vía pública, además de tomar declaración testimonial a las víctimas, con el objetivo de identificar y detener a los responsables, quienes hasta el momento permanecen prófugos.
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