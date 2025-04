Habló la familia del nene atropellado en Córdoba por un joven borracho: "Que se haga cargo..."

Ahora, Marcos, el padre del chico que permanece internado, habló con C5N y pidió al joven que causó lo que pudo ser una tragedia "que se haga cargo… Que se comunique con nosotros si es que estaba manejando normal".

"Mi hijo está en terapia, estoy al lado de él. Tiene la pierna derecha quebrada y fractura de cráneo", añadió el dolido hombre, señalando que "quiero saber si él lo hizo, si estaba ‘normal, porque no puedo creer lo que hizo. Haber pasado a esa velocidad que pasó… Gracias a Dios no pasó algo mayor que no quiero ni pensar", concluyó Marcos.

Las imágenes de lo que pudo ser una tragedia en Córdoba

De hecho, en las imágenes captadas por cámaras de seguridad de la zona puede verse cómo un Volkwagen Gol cruza la esquina de Colón y Pedro Zanni a gran velocidad y choca la moto que tenía el semáforo en verde.

Los tres ocupantes de la moto salen volando por los aires mientras el vehículo de dos ruedas queda prácticamente pulverizado por el impacto. La peor parte se la llevó el hijo de Marcos, de apenas cinco años.

También se observa que dos cuadras más adelante, el conductor detiene el auto y en lugar de retroceder para asistir a las víctimas, se baja del vehículo y escapa corriendo. En cuanto llegó a su casa, el joven le contó a su padre lo que había ocurrido y fue su propio progenitor quien lo llevó a una comisaría, donde se le realizaron el análisis de alcoholemia y el resultado dio positivo.

Por este motivo, el fiscal Guillermo González ordenó que el conductor permaneciera detenido mientras se llevan adelante las averiguaciones del caso.

