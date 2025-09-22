Salta: nacieron trigemelas, un caso que ocurre por cada millón de embarazos

Por ahora el problema principal de los padres de las trillizas es que necesitan apoyo económico, para lo cual su familia comenzó una campaña que llegó a medios de Salta: quienes deseen ayudar pueden comunicarse al 3872102897 o al 3872103617.

¿Qué significa que son trigemelas?

"Este embarazo en particular fue monocorial triamniótico, lo que significa que tiene una sola placenta y tres bolsas amnióticas. Es muy infrecuente, ocurre uno en un millón", señaló Milagros Ruiz Mauger, residente de Tocoginecología del Hospital Público Materno de Salta que intervino en el monitoreo y parto de Nancy.

"Las tres se encuentran sin requerimientos de oxígeno ni requerimientos de presión para mantener sus pulmones funcionando adecuadamente", describió por su parte Adrián Aguilar, responsable de Neonatología del mismo centro médico.

Las nenas se encuentran en la parte de terapia intensiva de Neonatología hasta que se cumpla el mes de nacidas, y luego podrían permanecer dos semanas más para su monitoreo en otra área del centro médico.