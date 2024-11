Habló la mamá de la nena de 2 años que murió en Coronel Vidal: "La autopsia todavía no está clara"

"El intendente quiso descartarlo desde el principio", criticó Lescano respecto al accionar de Walter Wischnivetzky.

Tatiana aseguró que cuando empezaron los síntomas de su hija “no estábamos enterados de la bacteria" de leptospirosis y contó que recién se enteraron el viernes por la noche "por medio de un estado de WhatsApp de una amiga”.

"Nadie nos vino a ver, ni a avisarnos nada, ni siquiera cuando se supo hace un mes y medio que había leptospirosis. Nadie de los vecinos sabía, como para tomar prevenciones, aislarnos o encerrar a los perros. Hay muchos perros en el barrio y algunos ni sabemos si tienen dueño o si están vacunados", reclamó con dureza.

ernestina leptospirosis coronel vidal

Respecto a qué pudo haber provocado la muerte de Ernestina, Tatiana remarcó que "los síntomas existieron, estuvieron, tenía una bacteria en el intestino grueso y no se descarta" su vinculación con la leptospirosis.

La madre de Ernestina también criticó la desganada atención de la médica que las atendió en la guardia del Hospital Municipal Eustaquio Aristizábal y anunció que mañana a las 9 realizarán una marcha en reclamo de justicia.

"Nadie se merece ser atendido de esa forma, menos una criatura. Una beba debe ser controlada más amablemente, la podría haber revisado, le podría haber tocado la pancita. Yo le notaba fiebre en el estómago y ella no la revisó, ni siquiera la escuchó", reclamó Tatiana Lescano respecto a la médica.

Conmoción por la muerte de la nena en Coronel Vidal

En medio del dolor por la muerte de su hija, Tatiana Lescano repasó cómo fueron las últimas horas de Ernestina con vida desde que el jueves a la madrugada comenzó a levantar fiebre y a tener vómitos. “Le di un baño y le bajé la fiebre con paños fríos. El viernes a la mañana se despertó y me dijo que tenía dolor de estómago. ‘Mamá, llevame al hospital’, me dijo. Así que la beñé, la vestí y la llevé”, detalló la joven.

Acto seguido, contó: “Cuando llegamos, como era el Día del Empleado Municipal el hospital estaba cerrado y no había pediatras. Fuimos por la guardia, nos atendió una médica de la cual no es el nombre porque no se presentó. Me preguntó qué síntomas tenía la nena. Le dije que había tenido fiebre, vómitos y diarrea, me hizo colocarla sobre una camilla, me dio un termómetro y me dijo que le tomara la fiebre. Le dio 35.5 o 36, no recuerdo bien”.

“Entonces la médica dijo: 'Andá y dale 2.5 de ibuprofeno cada vez que le duele la panza, es una leve gastroenteritis’”, recordó la mamá. “Me quedé con la palabra de ella que es médica, así que volví a mi casa”.

Ese día decidieron ir hacia la zona del campo para visitar al padre de Ernestina, que se encontraba trabajando en el lugar. “Nos fuimos tranquilas creyendo que no le iba a pasar nada. El domingo por la tarde empezó a decaer”, recordó Tatiana. Pese a los esfuerzos de la familia, la nena llegó sin vida al hospital y murió en brazos de su madre.