Alerta por tormentas y granizo genera preocupación este lunes: el informe del Servicio Meteorológico Nacional
El organismo lanzó avisos para el inicio de la semana por tormentas, granizo y viento para varias zonas del país. Los detalles de una jornada complicada.
El clima inestable se mantiene en buena parte del país para el inicio de la semana, y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó para este lunes sus alertas por tormentas fuertes con posible caída de granizo y por viento, con varias zonas afectadas.
Por un lado, rige este lunes 6 de octubre un aviso de nivel amarillo por tormentas para zonas de Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa.
En tanto, un alerta amarillo pero por viento fuerte alcanzaba a varias regiones del país: Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Corrientes.
Alerta por tormentas y granizo
La nueva advertencia del organismo meteorológico indicó que, en zonas con alerta amarilla, el área será afectada por tormentas fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas que podrían superar los 60 km/h.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser localmente superiores
Recomendaciones por tormentas fuertes:
El Servicio Meteorológico Nacional mantenía un alerta amarillo y sus correspondientes recomendaciones.
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Evitá actividades al aire libre.
- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Estate atento ante la posible caída de granizo.
- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Alerta por viento fuerte
La nueva advertencia del organismo meteorológico indicó que, en zonas con alerta amarilla, el área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar localmente los 75 km/h.
Recomendaciones por viento fuertes:
El Servicio Meteorológico Nacional mantenía un alerta amarillo y sus correspondientes recomendaciones.
- Evitá actividades al aire libre.
- Asegurá los elementos que puedan volarse.
- Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Te puede interesar
Dejá tu comentario