Restauraron un monumento histórico en Mar del Plata, pero lo vandalizaron a las pocas horas

A su vez, en cada uno de los pilares se colocaron copones antiguos, recreando los acabados distintivos de principios del siglo XX. Estas fueron las piezas más afectadas por la vandalización.

Vandalismo en Mar del Plata: realizarán una denuncia penal

“No merecen vivir en Mar del Plata”, expresó Montenegro al denunciar públicamente los daños a la obra: “Al día siguiente de la inauguración de la Escalera Imperial rompieron los copones y aplastaron las plantas. Es un despropósito de los inadaptados que no merecen vivir en esta ciudad hermosa. No pueden destruir así las cosas como si no valieran nada. Estuvimos ocho meses con la obra de esta maravilla para recuperarla”, continuó.

En ese sentido, adelantó: “Vamos a hacer la denuncia penal para que se investigue a esta gente que no tiene aprecio por el esfuerzo, ni la historia, ni el dinero, ni el tiempo que representa este ícono”.

“Y como tienen tan poca neurona y su vida vale tan poco porque son cabezas de termo creen que tienen que ir a dejar marcas en las cosas que son de todos”, cerró en un mensaje publicado el domingo en su cuenta de la red social X.

