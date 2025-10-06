Restauraron un monumento histórico en Mar del Plata, pero lo vandalizaron a las pocas horas
El intendente Guillermo Montenegro adelantó que realizarán una denuncia penal para dar con los responsables de los destrozos.
Un sector de la Escalera Imperial de Mar del Plata fue vandalizado horas después de que se realizara la inauguración de su restauración. El intendente Guillermo Montenegro adelantó que realizarán una denuncia penal para dar con los responsables de los destrozos: “Son inadaptados, cabezas de termo”, criticó.
La inauguración tuvo lugar durante el sábado, cuando vecinos y autoridades marplatenses se reunieron en un conmovedor acto en el Paseo Hermitage que incluyó la participación de la Guardia del Mar, de la Banda de Música del Área Naval Atlántic y de Carlos Thays, bisnieto del creador de la escalera.
La restauración incluyó los pasamanos, los balaustres, escalones, descansos y pilares. Además, se instalaron quince farolas para iluminar el monumento.
A su vez, en cada uno de los pilares se colocaron copones antiguos, recreando los acabados distintivos de principios del siglo XX. Estas fueron las piezas más afectadas por la vandalización.
Vandalismo en Mar del Plata: realizarán una denuncia penal
“No merecen vivir en Mar del Plata”, expresó Montenegro al denunciar públicamente los daños a la obra: “Al día siguiente de la inauguración de la Escalera Imperial rompieron los copones y aplastaron las plantas. Es un despropósito de los inadaptados que no merecen vivir en esta ciudad hermosa. No pueden destruir así las cosas como si no valieran nada. Estuvimos ocho meses con la obra de esta maravilla para recuperarla”, continuó.
En ese sentido, adelantó: “Vamos a hacer la denuncia penal para que se investigue a esta gente que no tiene aprecio por el esfuerzo, ni la historia, ni el dinero, ni el tiempo que representa este ícono”.
“Y como tienen tan poca neurona y su vida vale tan poco porque son cabezas de termo creen que tienen que ir a dejar marcas en las cosas que son de todos”, cerró en un mensaje publicado el domingo en su cuenta de la red social X.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario