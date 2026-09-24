Habló la víctima del menor sobreseído por la jueza porteña: "Se reían y decían que la ley estaba suspendida"
Hernán relató que la secuencia se produjo cuando iba de camino al trabajo y que se salvó porque encontró un patrullero policial.
El fallo de la titular del Juzgado en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas Nro. 3 de la Ciudad, Laura Beatriz De Marinis, quien declaró la inconstitucionalidad de la nueva Ley Penal Juvenil y sobreseyó a un delincuente de 14 años, generó fuertes críticas y en medio de la controversia, este jueves habló la víctima del menor y expresó sus críticas contra la resolución de la magistrada.
“Se nota que ella no tiene que caminar la calle”, expresó Hernán durante una entrevista con Radio Mitre.
La víctima contó que el episodio ocurrió cuando bajó de un colectivo y caminaba hacia su trabajo. En una esquina advirtió una situación que le resultó sospechosa y observó que dos personas comenzaron a seguirlo. “Vi una situación medio rara con dos personas, vi que me siguieron y empecé a correr”, recordó.
Mientras escapaba, Hernán logró alertar a dos policías motorizados, que intervinieron y detuvieron a cuatro de los cinco adolescentes que, según su relato, participaron del episodio. El hecho ocurrió el 10 de septiembre, cuando un grupo de adolescentes abordó a la víctima en la vía pública e intentó robarle el celular y ante su resistencia, comenzaron a perseguirlo hasta que intervino la Policía.
“Eran cinco, y había dos en la esquina que cuando empecé a caminar hacia media cuadra, se juntaron con otros tres. Y en cuanto vi el movimiento de que tres se cruzaron hacia mi vereda, empecé a correr”, recordó Hernán.
En ese apremiante contexto, el hombre llegó a escuchar que los asaltantes le gritaban “dame todo”, “agarralo”, y él trató de correr a mayor velocidad para evitar ser atrapado.
Mientras escapaba, Hernán contó con la suerte de que dos policías motorizados pasaron justo frente a él. Mientras que uno de los efectivos atrapó a dos de los ladrones, los que estaban más cerca de su posición, su compañero capturó a otros dos. El restante logró darse a la fuga.
“Estuve presente en la detención y por los datos que pasaron tenían 16 años, uno con antecedentes... Y si mal no recuerdo, eran de zona oeste”, indicó Hernán en sus declaraciones.
Al ser consultado por el polémico fallo de la jueza De Marinis, la víctima aclaró que no tiene nada contra ella ni contra los asaltantes, pero sí manifestó su discrepancia con la liberación del menor de 14 años.
Hernán aseguró que le ofrecieron hablar con la jueza pero se negó: “Es muy fácil impartir justicia atrás de un escritorio y con seguridad. Me parece muy fácil cuando uno no está día a día en la calle”. “La sociedad está cansada”.
“Si deja en libertad al menor y vuelve al mismo lugar, no tiene demasiado sentido. ¿Y la contención del Estado dónde está? Tendría que haber resuelto que ese menor se fuera a un lugar donde tenga la alimentación, la educación, la contención… pero ponerlo en el fallo, y controlarlo. Pero bueno, es más fácil liberarlo”, concluyó con resignación.
La jueza defendió su fallo
La titular del Juzgado en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas Nº3 remarcó que la resolución fue adoptada exclusivamente a partir de las circunstancias del expediente y que la nueva ley continúa vigente para el resto de los casos alcanzados por la norma.
“Lo primero que quiero dejar bien en claro es que esta es una decisión en un caso concreto”, explicó De Marinis en una entrevista en +Perfil. Y agregó: “Me parece importante entender que esto no es un mensaje de impunidad; la causa no se archivó y se sigue investigando”.
La magistrada también señaló que el Régimen Penal Juvenil continúa aplicándose a los otros adolescentes involucrados en el mismo episodio. “Quiero remarcar que la ley sigue vigente y se está aplicando respecto de los adolescentes de 16 años que estaban con él”, sostuvo.
La Ley 27.801 estableció un régimen penal para adolescentes, desde los 14 años hasta antes de cumplir los 18 años. Fue publicada el 9 de marzo y entró en vigencia 180 días después, el 5 de septiembre.
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