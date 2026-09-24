Habló la víctima del menor sobreseído por la jueza porteña: "Se reían y decían que la ley estaba suspendida"

En ese apremiante contexto, el hombre llegó a escuchar que los asaltantes le gritaban “dame todo”, “agarralo”, y él trató de correr a mayor velocidad para evitar ser atrapado.

Mientras escapaba, Hernán contó con la suerte de que dos policías motorizados pasaron justo frente a él. Mientras que uno de los efectivos atrapó a dos de los ladrones, los que estaban más cerca de su posición, su compañero capturó a otros dos. El restante logró darse a la fuga.

“Estuve presente en la detención y por los datos que pasaron tenían 16 años, uno con antecedentes... Y si mal no recuerdo, eran de zona oeste”, indicó Hernán en sus declaraciones.

Al ser consultado por el polémico fallo de la jueza De Marinis, la víctima aclaró que no tiene nada contra ella ni contra los asaltantes, pero sí manifestó su discrepancia con la liberación del menor de 14 años.

Hernán aseguró que le ofrecieron hablar con la jueza pero se negó: “Es muy fácil impartir justicia atrás de un escritorio y con seguridad. Me parece muy fácil cuando uno no está día a día en la calle”. “La sociedad está cansada”.

“Si deja en libertad al menor y vuelve al mismo lugar, no tiene demasiado sentido. ¿Y la contención del Estado dónde está? Tendría que haber resuelto que ese menor se fuera a un lugar donde tenga la alimentación, la educación, la contención… pero ponerlo en el fallo, y controlarlo. Pero bueno, es más fácil liberarlo”, concluyó con resignación.

La jueza defendió su fallo

La titular del Juzgado en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas Nº3 remarcó que la resolución fue adoptada exclusivamente a partir de las circunstancias del expediente y que la nueva ley continúa vigente para el resto de los casos alcanzados por la norma.

“Lo primero que quiero dejar bien en claro es que esta es una decisión en un caso concreto”, explicó De Marinis en una entrevista en +Perfil. Y agregó: “Me parece importante entender que esto no es un mensaje de impunidad; la causa no se archivó y se sigue investigando”.

La magistrada también señaló que el Régimen Penal Juvenil continúa aplicándose a los otros adolescentes involucrados en el mismo episodio. “Quiero remarcar que la ley sigue vigente y se está aplicando respecto de los adolescentes de 16 años que estaban con él”, sostuvo.

La Ley 27.801 estableció un régimen penal para adolescentes, desde los 14 años hasta antes de cumplir los 18 años. Fue publicada el 9 de marzo y entró en vigencia 180 días después, el 5 de septiembre.