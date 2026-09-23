Cambió el pronóstico del tiempo y anticipan calor de hasta 35 grados en parte de la Argentina

Cuándo llega el pico de temperatura y las posteriores tormentas

El paulatino ascenso térmico alcanzará su punto más crítico durante la jornada del viernes. Las temperaturas máximas podrían trepar hasta los 35 grados en La Rioja y rozar los 34 grados en Santiago del Estero, registrando anomalías de hasta 13 grados por encima del promedio histórico. En el NOA, Cuyo y el norte nacional (como en Salta, Tucumán y San Juan), las marcas se ubicarán holgadamente entre los 31 y 33 grados.