Cambió el pronóstico del tiempo y anticipan calor de hasta 35 grados en parte de la Argentina
El Servicio Meteorológico prevé un drástico aumento de temperaturas con picos de calor extremo. Luego llegarán las esperadas lluvias y fuertes tormentas.
La última semana de septiembre traerá un cambio radical en las condiciones atmosféricas de gran parte del país. El marcado ingreso de viento norte favorecerá el avance de una masa de aire muy cálido y húmedo, generando un calor intenso que superará ampliamente los valores normales para la actual época.
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Cuándo llega el pico de temperatura y las posteriores tormentas
El paulatino ascenso térmico alcanzará su punto más crítico durante la jornada del viernes. Las temperaturas máximas podrían trepar hasta los 35 grados en La Rioja y rozar los 34 grados en Santiago del Estero, registrando anomalías de hasta 13 grados por encima del promedio histórico. En el NOA, Cuyo y el norte nacional (como en Salta, Tucumán y San Juan), las marcas se ubicarán holgadamente entre los 31 y 33 grados.
En contraste, la masa de aire cálido perderá fuerza hacia el sur y la costa atlántica. En la ciudad de Buenos Aires se aguardan máximas agradables en torno a los 24 grados, mientras que Mar del Plata apenas alcanzará los 17 grados.
Este escenario sofocante preparará el terreno para un marcado quiebre meteorológico. Entre el domingo y el lunes avanzará un veloz frente frío que desatará precipitaciones significativas en la región central. Hasta la madrugada del martes, los acumulados pluviales podrían superar los 55 milímetros en Entre Ríos y rondar los 35 milímetros en el norte bonaerense, aportando un alivio que será crucial para recomponer las castigadas reservas hídricas del sector agropecuario en el Litoral.
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