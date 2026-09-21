Jueza porteña declaró inconstitucional el nuevo Régimen Penal Juvenil y sobreseyó a un menor

"Como adultos, no podemos castigar a los niños, niñas y adolescentes por lo que no hicimos, por haberlos dejado en desamparo en su primera infancia, por no brindarles una figura normativa que les permita constituirse como sujetos responsables. Castigarlos por las faltas de respuestas del mundo adulto significa inexorablemente desresponsabilizarnos de nuestro rol adulto, del deber de corresponsabilidad que pesa sobre nosotros", manifestó.

La jueza porteña Laura De Marinis declaró inconstitucional el nuevo Régimen Penal Juvenil y sobreseyó a un chico de 14 años.

A su vez, aclaró: "No pretendo con estas líneas romantizar la infracción penal juvenil, solo intento señalar que la incorporación al sistema penal tiene que ser el último recurso y, en algunas trayectorias vitales, lamentablemente es el primero".

Los argumentos contra la nueva ley

La jueza De Marinis declaró inconstitucional el artículo 1 de la Ley 27.801, que establece el alcance del nuevo Régimen Penal Juvenil.

La norma dispone que el régimen penal se aplica a las personas adolescentes desde los 14 años y hasta el día en que cumplen 18, cuando son imputadas por un hecho previsto como delito en el Código Penal o en leyes penales especiales.

Al explicar su decisión, indicó: "Ahora bien, ¿por qué afirmo que el artículo 1 de la Ley 27.801 es inconstitucional en este caso concreto? Centralmente, el argumento consiste en que la respuesta institucional otorgada a la conducta reprochada a M.I.A. es regresiva, toda vez que antes de la entrada en vigencia de aquella ley, el Estado lo responsabilizaba, pero no lo perseguía penalmente, dándole intervención al sistema de protección integral".

De esta manera, el fallo cuestionó la aplicación del nuevo régimen en este caso particular y dispuso el sobreseimiento del adolescente, al considerar que no correspondía atribuirle responsabilidad penal por el hecho investigado.