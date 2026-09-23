La jueza que sobreseyó a un chico de 14 años sostuvo que el Régimen Penal Juvenil es "estigmatizante"
La jueza de la Ciudad Laura de Marinis declaró inconstitucional el régimen penal juvenil y resolvió que aplicarlo en este caso "es regresivo" para el menor.
La jueza de la Ciudad de Buenos Aires Laura de Marinis recibió esta semana críticas de todos los rincones del sistema judicial a raíz de su fallo en el que declaró inconstitucional el uso del Régimen Penal Juvenil en una causa contra un adolescente de 14 años acusado de un delito por entender que "es estigmatizante".
"Aplicar el sistema penal, la respuesta desde el sistema penal, es regresivo para este adolescente, porque es estigmatizante", explicó esta semana la jueza Marinis en declaraciones a Radio Con Vos.
Marinis entendió que si la primera noticia que el sistema tenía de la existencia y necesidades del menor fue cuando intervino la Policía porque cometió un delito en grado de tentativa, entonces no era justo castigarlo como si hubiese tenido instancias previas de contención.
"En este contexto, se trata de un chico que no fue conocido por el Estado, que estaba sin educación y sin poder alimentarse; nos enteramos de su situación por el sistema penal y entonces le aplicamos el sistema penal. ¿A usted le parece razonable? Yo expliqué que no es proporcional", convino.
En vez, la magistrada dispuso la intervención al Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes para que tome medidas de acompañamiento familiar, escolar y recreativo para el adolescente.
A pesar de las críticas del fiscal general adjunto en lo Penal y Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, Eduardo Riggi, la jueza Marinis se mostró firme en la idea de que "someter a proceso penal es lo último que tiene que ocurrir", y que una amonestación puede constituir un antecedente que luego habilitará respuestas más gravosas si el adolescente comete otro delito.
Marinis insistió en que su fallo atañe sólo al caso del chico que fue denunciado el 10 de septiembre pasado por un hombre de 47 años que lo acusó de perseguirlo para intentar robarle el celular junto con otros adolescentes.
En todo caso, describió al nuevo Régimen Penal Juvenil, que bajó la edad de imputabilidad a 14 años, como "una herramienta hermosa para poder armonizarla con la Convención y poder trabajar con los chicos en el día a día". Sin embargo, el fallo más reciente de Marinis la catapultó a un escándalo mediático que podría tener consecuencias para su carrera si prospera alguno de los pedidos de juicio político.
Por el momento Marinis no presta oídos a las amenazas: "Mis decisiones se cuestionan a través de los fallos judiciales. Un juicio político es cuando uno no cumple con el desempeño de su función", indicó.
"Que por el fundamento de mis decisiones me digan que van a iniciar un juicio político debilita las instituciones democráticas. Hablar de un fallo manchado con sangre en este hecho me parece distorsionar lo que yo resolví", sentenció.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario