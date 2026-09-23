La jueza que sobreseyó a un chico de 14 años sostuvo que el Régimen Penal Juvenil es "estigmatizante"

Tribunal revocó la resolución que suspendió el nuevo régimen penal juvenil en la Provincia de Buenos Aires

A pesar de las críticas del fiscal general adjunto en lo Penal y Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, Eduardo Riggi, la jueza Marinis se mostró firme en la idea de que "someter a proceso penal es lo último que tiene que ocurrir", y que una amonestación puede constituir un antecedente que luego habilitará respuestas más gravosas si el adolescente comete otro delito.

Marinis insistió en que su fallo atañe sólo al caso del chico que fue denunciado el 10 de septiembre pasado por un hombre de 47 años que lo acusó de perseguirlo para intentar robarle el celular junto con otros adolescentes.

En todo caso, describió al nuevo Régimen Penal Juvenil, que bajó la edad de imputabilidad a 14 años, como "una herramienta hermosa para poder armonizarla con la Convención y poder trabajar con los chicos en el día a día". Sin embargo, el fallo más reciente de Marinis la catapultó a un escándalo mediático que podría tener consecuencias para su carrera si prospera alguno de los pedidos de juicio político.

Por el momento Marinis no presta oídos a las amenazas: "Mis decisiones se cuestionan a través de los fallos judiciales. Un juicio político es cuando uno no cumple con el desempeño de su función", indicó.

"Que por el fundamento de mis decisiones me digan que van a iniciar un juicio político debilita las instituciones democráticas. Hablar de un fallo manchado con sangre en este hecho me parece distorsionar lo que yo resolví", sentenció.