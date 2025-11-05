Habló una compañera de la preceptora herida por un exalumno en La Plata: "Está muy shockeada"

preceptora agredida

En un video grabado por alumnos se observa el momento en que la trabajadora se interpone para frenar la pelea y recibe un golpe directo en el rostro. La mujer sufrió un corte en la frente.

Testigos registraron cómo los golpes y empujones se propagaron entre varios alumnos. En medio del caos, una preceptora, vestida con una camisola marrón, trató de frenar el conflicto. A pesar de los intentos por separar a los estudiantes, sufrió un golpe cuando, al agarrar a uno de los jóvenes por el brazo, cayó al piso arrastrada por la fuerza del otro participante.

El impacto le provocó un corte visible en la frente, lo que encendió aún más la alarma entre el resto del personal y los estudiantes.

En una de las imágenes difundidas, la escena muestra a la preceptora recostada en el suelo, asistida por sus colegas y alumnos. Había sangre en su frente, reflejando la gravedad de la herida. Mientras el personal docente procuraba contener la situación, padres y miembros de la comunidad educativa expresaron su preocupación ante la reiteración de episodios violentos en el establecimiento.

“Hoy los chicos pueden hacer lo que quieran y nosotros nos quedamos de brazos cruzados. Estudié para enseñar a los chicos, no para que me estén pegando o rezar que no me pase nada. No es justo”, dijo Mónica.

El colegio ya había registrado episodios similares a mediados de este año, lo que obligó a establecer una guardia policial para evitar enfrentamientos a la salida.

