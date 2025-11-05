Habló una compañera de la preceptora herida por un exalumno en La Plata: "Está muy shockeada"
La mujer fue atendida por una lastimadura en la frente. El agresor habría sido expulsado tiempo antes y se coló al Normal 2 para iniciar el enfrentamiento.
Un enfrentamiento entre estudiantes y la irrupción de un joven ajeno a la institución desataron un episodio de violencia en el Colegio Normal 2 de La Plata, ubicado en Diagonal 78 entre 4 y 5, durante la mañana del martes.
Las imágenes que circularon posteriormente muestran el momento exacto en que se produjo la agresión, registrando los movimientos bruscos de los alumnos y la intervención de una preceptora que terminó
“Quiero trabajar dignamente, como todas mis compañeras”, sostuvo Mónica, compañera de la preceptora agredida. La mujer contó que el conflicto comenzó poco antes del mediodía, cuando un joven rompió un palo de escoba y buscó a un alumno de sexto año, lo que derivó en la pelea.
En un video grabado por alumnos se observa el momento en que la trabajadora se interpone para frenar la pelea y recibe un golpe directo en el rostro. La mujer sufrió un corte en la frente.
Testigos registraron cómo los golpes y empujones se propagaron entre varios alumnos. En medio del caos, una preceptora, vestida con una camisola marrón, trató de frenar el conflicto. A pesar de los intentos por separar a los estudiantes, sufrió un golpe cuando, al agarrar a uno de los jóvenes por el brazo, cayó al piso arrastrada por la fuerza del otro participante.
El impacto le provocó un corte visible en la frente, lo que encendió aún más la alarma entre el resto del personal y los estudiantes.
En una de las imágenes difundidas, la escena muestra a la preceptora recostada en el suelo, asistida por sus colegas y alumnos. Había sangre en su frente, reflejando la gravedad de la herida. Mientras el personal docente procuraba contener la situación, padres y miembros de la comunidad educativa expresaron su preocupación ante la reiteración de episodios violentos en el establecimiento.
“Hoy los chicos pueden hacer lo que quieran y nosotros nos quedamos de brazos cruzados. Estudié para enseñar a los chicos, no para que me estén pegando o rezar que no me pase nada. No es justo”, dijo Mónica.
El colegio ya había registrado episodios similares a mediados de este año, lo que obligó a establecer una guardia policial para evitar enfrentamientos a la salida.
