Cómo preparar el locro del Gato Dumas para lucirse en la mesa del 25 de Mayo
Todavía hay tiempo para poner los ingredientes en remojo y el pronóstico del clima indica que la Semana de Mayo estará ideal para hacer un buen locro.
Se viene el 25 de Mayo, la primera fecha del calendario patrio y octavo feriado nacional, y como tal merece algún tipo de festejo, si no es en la calle al menos en las casas. Para cumplir con el homenaje en la comida, el locro tiene todas las de ganar.
La receta del locro tiene variaciones dependiendo del gusto de quien lo prepare y de la tradición de cada provincia en gastronomía. Pero una cosa es segura: los ingredientes son asequibles, y la salsa es clave para adaptarla a la concurrencia.
Porque también tiene eso en su ADN. Es un plato popular no sólo por los ingredientes y la historia, sino porque lleva tiempo y empeño y una vez que está listo se convida en una larga mesa (o se congela en porciones para el 9 de Julio).
Una porción de locro pesa entre 400 y 500 gramos.
El recordado Gato Dumas tenía una receta para 10 personas que lleva desde mondongo y maíz blanco hasta patitas de cerdo y panceta, y lo acompañaba con una salsa que es la clave para darle el toque picante que suele faltar en la gastronomía porteña.
Cómo preparar la receta de locro andino del Gato Dumas
Ingredientes:
- 1 kilo de maíz blanco pisado
- 750 gramos de porotos de manteca
- 1,5 kilos de falda
- 5 patitas de cerdo
- 250 gramos de mondongo
- 250 gramos de panceta salada o ahumada
- 4 chorizos colorados
- 350 gramos de zapallo
- 350 gramos de batata
- 350 gramos de papa
- Cantidad necesaria de sal, pimienta, ají molido, comino y aceite de oliva, o grasa de pella.
Procedimiento:
- Dejar en remojo durante la noche el maíz pisado junto con los porotos.
- Cortar en pedacitos la falda y en mitades las patitas de cerdo. Cubetear la panceta y el mondongo.
- Cortar en cubos la papa, la batata y el zapallo; y en rodajas, el chorizo colorado.
- En una olla grande poner a hervir los porotos, el maíz y las patitas de cerdo por alrededor de 1 hora.
- Agregar la carne (falda, panceta, mondongo y chorizos), y dejar cocinar hasta 15 minutos más, cuidando de retirar la espuma de la superficie de la olla y de agregar agua si hace falta.
- Añadir una cucharada sopera de ají molido y otra, de comino. Sal y pimienta, a gusto (pero el Gato Dumas sugería dos de sal y media de pimienta).
- Incorporar la papa, batata y zapallo y dejar hervir 30 minutos más.
Para la "grasita colorada":
- 2 cucharadas de pimentón picante
- 2 cebollas de verdeo picadas
- 200 cm3 de aceite de oliva
Procedimiento:
- Poner en una sartén el aceite de oliva, la cebolla de verdeo y el pimentón, y calentar sin dejar que se queme.
- Cuando esté bien caliente se pasa a un bol de material apropiado y se incorpora un poco de agua.
- Cuando el pimentón se deposite en el fondo del bol se podrá retirar la "grasita" con una cuchara.
- Servir la "grasita" sobre las porciones individuales del locro.
- Tener pan a mano.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario