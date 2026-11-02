Hallaron más de 300 botellas de whisky traídas de contrabando: estaban valuadas en $24 millones
Las bebidas alcohólicas habían ingresado desde Brasil y Paraguay y se encontraban en supermercados de Palermo, Belgrano, Saavedra y Recoleta.
Más de 300 botellas de whisky ingresadas al país de contrabando desde Brasil y Paraguay fueron secuestradas durante un operativo de la Policía de la Ciudad en supermercados de Palermo, Belgrano, Saavedra y Recoleta. Las bebidas alcohólicas están valuadas en más de 24 millones de pesos.
Los procedimientos fueron llevados a cabo por efectivos de la Unidad Técnica Operativa Judicial (UTOJ), en conjunto con personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y de la División de Operaciones de la Policía de la Ciudad (DIOC).
En total, se allanaron 29 supermercados situados en territorio porteño donde se incautaron 311 botellas de bebidas alcohólicas. Los envases contaban etiquetas destinadas a su comercialización en Brasil y Paraguay, pero habían ingresado de manera ilegal a Argentina.
Fuentes policiales hicieron hincapié en que la normativa aduanera establece que los productos importados deben contar con un etiquetado que identifique su ingreso legal al país y permita su comercialización. Esa obligación recae sobre el importador. Cuando la mercadería no cumple con ese requisito, se configura una infracción al Código Aduanero (Ley 22.415), que puede derivar en multas y el decomiso de los productos.
Cuáles eran los supermercados que vendían las bebidas alcohólicas de contrabando
En el primer operativo, se secuestraron 152 botellas de whisky valuadas en 12.320.000 pesos en ocho comercios ubicados en Thames al 2300, Mansilla al 3400, Aráoz al 2400, avenida Las Heras al 3700, Jorge Luis Borges al 2400, Arévalo al 1600, la avenida Santa Fe al 4900 y French al 3100.
En el segundo procedimiento, se inspeccionaron once establecimientos más y se secuestraron 159 botellas de whisky valuadas en 11.840.000 pesos.
En este caso, los procedimientos se concretaron en 10 comercios más situados en Pedro Rivera al 4000, Amenábar al 2500 y al 2400, Vicente López al 1700, Vidal al 2000, Callao al 2000, Zapiola al 4300, avenida del Libertador al 8300, Sucre al 2400 y Arcos al 3800.
El total de la mercadería incautada durante ambos operativos policiales se incautaron 311 botellas de whisky valuadas en 24.160.000 pesos.
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