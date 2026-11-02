Hallaron más de 300 botellas de whisky traídas de contrabando: estaban valuadas en $24 millones

En el segundo procedimiento, se inspeccionaron once establecimientos más y se secuestraron 159 botellas de whisky valuadas en 11.840.000 pesos.

Personal de la Policía de la Ciudad formó parte de los procedimientos

En este caso, los procedimientos se concretaron en 10 comercios más situados en Pedro Rivera al 4000, Amenábar al 2500 y al 2400, Vicente López al 1700, Vidal al 2000, Callao al 2000, Zapiola al 4300, avenida del Libertador al 8300, Sucre al 2400 y Arcos al 3800.

El total de la mercadería incautada durante ambos operativos policiales se incautaron 311 botellas de whisky valuadas en 24.160.000 pesos.