Último adiós a Nancy Godoy: convocan a un velatorio público en una plaza de Corrientes

Caso Nancy Godoy: el avance de la causa y el reclamo de justicia

El cuerpo de Nancy Godoy fue encontrado en una zona de bañados y pantanos en el paraje El Malezal

El cuerpo de Nancy Godoy fue hallado el miércoles 28 de octubre, luego de más de 20 días de intensa búsqueda en la zona.

Los resultados preliminares de la autopsia determinaron que la docente murió de manera extremadamente violenta. El cuerpo presentaba múltiples heridas punzocortantes y cortantes en distintas partes, entre ellas la cara, el cuello, las piernas y el abdomen.

El informe también estableció que algunas lesiones se produjeron cuando todavía estaba con vida y que la víctima presentaba signos de defensa. Además, se detectaron desmembramientos y la multiplicidad de heridas permitió inferir que habrían sido utilizadas varias armas.

Por el caso hay hasta el momento cinco personas detenidas: Ireneo Zarza, Felipe Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas están acusadas de femicidio, Rosa Leguizamón está imputada por homicidio simple, mientras que a Ernesto Ezequiel Bordón se lo acusa de falso testimonio.