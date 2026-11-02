Último adiós a Nancy Godoy: convocan a un velatorio público en una plaza de Corrientes
Familiares y amigos de la docente asesinada decidieron realizar una ceremonia abierta en Esquina para que todos puedan despedirla.
Mientras la conmoción todavía reina en las calles de la localidad de Esquina, Corrientes, familiares y amigos de Nancy Godoy, la docente que fue hallada asesinada cerca de la escuela en la que trabajaba, llevarán a cabo un velatorio público para que todos puedan darle el último adiós.
La ceremonia abierta se realizará el miércoles 4 de noviembre de 6 a 18 en la plaza 9 de Julio, en la ciudad de Esquina, donde vecinos, amigos, colegas del ámbito educativo y a todas las personas que deseen acompañar a sus seres queridos podrán acercarse para despedir a la docente.
Durante doce horas, la plaza 9 de Julio frente a la Escuela Normal será el lugar de encuentro para quienes quieran rendir homenaje a la educadora y acompañar a su familia tras el hallazgo del cuerpo.
“Hasta siempre, Nancy. Tu historia y tu lucha vivirán para siempre en nuestros corazones”, fue una de las frases elegidas en el mensaje difundido por la familia para anunciar la convocatoria al velatorio público.
Previa a la despedida, el martes por la noche habrá una ceremonia íntima en la que participarán familiares directos y su entorno más cercano. En tanto, al finalizar, los restos de Nancy serán trasladados al cementerio municipal de Esquina, donde se realizará la inhumación.
Caso Nancy Godoy: el avance de la causa y el reclamo de justicia
El cuerpo de Nancy Godoy fue hallado el miércoles 28 de octubre, luego de más de 20 días de intensa búsqueda en la zona.
Los resultados preliminares de la autopsia determinaron que la docente murió de manera extremadamente violenta. El cuerpo presentaba múltiples heridas punzocortantes y cortantes en distintas partes, entre ellas la cara, el cuello, las piernas y el abdomen.
El informe también estableció que algunas lesiones se produjeron cuando todavía estaba con vida y que la víctima presentaba signos de defensa. Además, se detectaron desmembramientos y la multiplicidad de heridas permitió inferir que habrían sido utilizadas varias armas.
Por el caso hay hasta el momento cinco personas detenidas: Ireneo Zarza, Felipe Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas están acusadas de femicidio, Rosa Leguizamón está imputada por homicidio simple, mientras que a Ernesto Ezequiel Bordón se lo acusa de falso testimonio.
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