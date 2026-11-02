Un policía que trabaja como delivery baleó a dos ladrones que intentaron robarle la moto
Ocurrió en la localidad de Pablo Nogués. Ambos delincuentes, de 16 y 28 años, resultaron gravemente heridos y permanecen internados.
Un policía que trabaja como repartidor de delivery se defendió de un asalto y baleó a dos delincuentes que intentaron robarle la moto en la localidad de Pablo Nogués, partido de Malvinas Argentinas. Los ladrones, de 16 y 28 años, están internados en grave estado y con riesgo de vida.
El episodio ocurrió ayer domingo alrededor de las 19.40 sobre la calle Río de la Plata al 3600. El policía había llegado a un domicilio cuando fue interceptado por dos jóvenes que se acercaron caminando por el medio de la calle con intenciones de asaltarlo. Toda la situación quedó grabada en un video filmado por una cámara de vigilancia de la cuadra.
Uno de ellos extrajo un objeto que llevaba entre sus prendas y levantó la mano para apuntarle. Ante la amenaza, el efectivo no ofreció resistencia: levantó los brazos y entregó sus pertenencias, entre ellas la mochila de delivery, el celular y la moto.
Intento de robo y doce disparos
Mientras los asaltantes intentaban poner en marcha la moto para escapar, el policía buscó refugiarse dentro de una vivienda. Sin embargo, los delincuentes no consiguieron arrancar el rodado.
"¿Cómo arranca esto?", le gritó uno de los asaltantes, a lo que el efectivo les respondió: "Por el costado, amigo". Cuando los sospechosos se distrajeron, el policía sacó su arma reglamentaria y efectuó doce disparos.
Los ladrones están internados en grave estado
Tras el tiroteo, ambos ladrones cayeron heridos a pocos metros del lugar. En el video incluso se escucha suplicar a uno de ellos: "Ya está".
Según la información brindada hasta el momento, ambos sospechosos, de 28 y 16 años, fueron trasladados al Hospital de Trauma y Emergencias Doctor Federico Abete, donde quedaron internados en grave estado.
Aunque inicialmente trascendió que uno de ellos había muerto, fuentes judiciales desmintieron esa versión. De acuerdo con lo detallado en C5N, uno de los delincuentes recibió disparos en la zona del abdomen y en una pierna, mientras que el otro tiene un orificio de arma de fuego en la mano derecha, en la zona intercostal del lado derecho y en un glúteo.
El policía resultó ileso. Hasta el momento, la UFI N°18 de San Martín interviniente en el caso no tomó ningún temperamento para con el efectivo. Como parte de las primeras medidas, solicitó que las pericias sobre el episodio sean realizadas por personal de Gendarmería Nacional, con el objetivo de establecer las circunstancias del enfrentamiento y reconstruir la secuencia de los disparos.
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