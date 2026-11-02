Un policía que trabaja como delivery baleó a dos ladrones que intentaron robarle la moto

Los ladrones están internados en grave estado

Tras el tiroteo, ambos ladrones cayeron heridos a pocos metros del lugar. En el video incluso se escucha suplicar a uno de ellos: "Ya está".

Según la información brindada hasta el momento, ambos sospechosos, de 28 y 16 años, fueron trasladados al Hospital de Trauma y Emergencias Doctor Federico Abete, donde quedaron internados en grave estado.

Aunque inicialmente trascendió que uno de ellos había muerto, fuentes judiciales desmintieron esa versión. De acuerdo con lo detallado en C5N, uno de los delincuentes recibió disparos en la zona del abdomen y en una pierna, mientras que el otro tiene un orificio de arma de fuego en la mano derecha, en la zona intercostal del lado derecho y en un glúteo.

El policía resultó ileso. Hasta el momento, la UFI N°18 de San Martín interviniente en el caso no tomó ningún temperamento para con el efectivo. Como parte de las primeras medidas, solicitó que las pericias sobre el episodio sean realizadas por personal de Gendarmería Nacional, con el objetivo de establecer las circunstancias del enfrentamiento y reconstruir la secuencia de los disparos.