Entre Ríos: secuestraron 15.000 relojes inteligentes valuados en $450 millones

El procedimiento fue llevado adelante por la Unidad de Investigaciones y Delitos Complejos de Banda del Río Salí, que retuvo los cinco vehículos.

De acuerdo con la Secretaría de Comunicación Pública, la investigación continúa en manos de la Justicia. Además, la causa por presuntas estafas alcanzaría a dos empresas salteñasque operan comercialmente con flotas de camionetas, cuyos rodados quedaron bajo investigación.

Según detalló Marcos Morante, comisario principal y titular de la Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos de Banda del Río Salí, el operativo fue resultado de un trabajo conjunto con la Unidad de Delitos Económicos Complejos de Salta.

La pesquisa habría permitido identificar un esquema de presunta estafa piramidal tipo Ponzi. A partir de esos avances, la Justicia ordenó una serie de allanamientos y secuestros en la provincia.

La investigación permitió establecer que algunos de los vehículos que todavía no habían sido encontrados podrían encontrarse en Tucumán.

A partir de esa información, se puso en marcha un operativo con personal de la Brigada de Investigaciones, que logró localizar varias camionetas Toyota en distintos puntos de la provincia.

Los rodados corresponden a los modelos Hilux y SW4 y fueron secuestrados para quedar a disposición de las autoridades judiciales.

Por su parte, los conductores fueron demorados y quedaron a disposición de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad. En el marco de los operativos, también se incautaron documentos de interéspara el expediente judicial