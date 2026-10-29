Entre Ríos: secuestraron 15.000 relojes inteligentes valuados en $450 millones
La mercadería fue detectada durante un control aduanero en el Puente Internacional Salto Grande, en Concordia, Entre Ríos. Participaron distintas áreas de ARCA.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) detectó 15.000 relojes inteligentes con presunto fraude marcario durante un operativo en el Puente Internacional Salto Grande, en Concordia, Entre Ríos. Según el organismo, la mercadería tiene un valor estimado en plaza de 450 millones de pesos.
El procedimiento se realizó en la zona de control aduanero del puente, donde distintas áreas del organismo trabajaron de manera coordinada en la inspección y verificación de la mercadería.
Participaron agentes de la Aduana de Concordia, de la Sección Procedimientos Regionales, de la División Prohibiciones y Fraude Marcario y de la Sección Brigada de Fondeo. El operativo fue resultado del trabajo conjunto entre la Subdirección General de Operaciones Aduaneras del Interior y la Subdirección General de Control Aduanero.
Desde ARCA indicaron que estas acciones forman parte de las tareas para prevenir y detectar infracciones aduaneras, proteger los derechos de propiedad intelectual y combatir el comercio irregular de mercadería de origen extranjero.
Tucumán: incautaron cinco camionetas por una presunta estafa piramidal
La provincia de Tucumán informó el secuestro de cinco camionetas valuadas en $250 millones, en un procedimiento que estaría vinculado a una presunta estafa piramidal. La medida se conoció este fin de semana y se suma a la investigación sobre el supuesto esquema fraudulento.
El procedimiento fue llevado adelante por la Unidad de Investigaciones y Delitos Complejos de Banda del Río Salí, que retuvo los cinco vehículos.
De acuerdo con la Secretaría de Comunicación Pública, la investigación continúa en manos de la Justicia. Además, la causa por presuntas estafas alcanzaría a dos empresas salteñasque operan comercialmente con flotas de camionetas, cuyos rodados quedaron bajo investigación.
Según detalló Marcos Morante, comisario principal y titular de la Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos de Banda del Río Salí, el operativo fue resultado de un trabajo conjunto con la Unidad de Delitos Económicos Complejos de Salta.
La pesquisa habría permitido identificar un esquema de presunta estafa piramidal tipo Ponzi. A partir de esos avances, la Justicia ordenó una serie de allanamientos y secuestros en la provincia.
La investigación permitió establecer que algunos de los vehículos que todavía no habían sido encontrados podrían encontrarse en Tucumán.
A partir de esa información, se puso en marcha un operativo con personal de la Brigada de Investigaciones, que logró localizar varias camionetas Toyota en distintos puntos de la provincia.
Los rodados corresponden a los modelos Hilux y SW4 y fueron secuestrados para quedar a disposición de las autoridades judiciales.
Por su parte, los conductores fueron demorados y quedaron a disposición de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad. En el marco de los operativos, también se incautaron documentos de interéspara el expediente judicial
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