Modificaron el calendario de vacunación: una sola vacuna dará protección contra 6 enfermedades

Hasta ahora, la séxtuple solo se aplicaba a población pediátrica con indicaciones especiales, entre ellos los bebés prematuros nacidos antes de las 37 semanas y con menos de 1.500 gramos.

Según los fundamentos de la resolución, juntar los componentes en una sola formulación reduce la cantidad de inyecciones por visita y, con ello, las molestias y el dolor para los menores. El Gobierno sostiene que eso puede mejorar la adherencia y las coberturas, y disminuir las “oportunidades perdidas” de vacunación. También menciona ventajas logísticas: menos errores al preparar y aplicar las dosis, registros más ordenados y una gestión más simple de la cadena de frío y de los insumos en los vacunatorios.

Mario Lugones, ministro de Salud de la Nación

Otro punto es el componente contra la tos convulsa. La nueva vacuna usa una formulación acelular, que reemplaza a la celular de la pentavalente actual, en función de las diferencias de reactogenicidad entre ambas, es decir, de las reacciones que provocan tras su aplicación..

Vacuna séxtuple acelular

La vacuna séxtuple acelular (DTPa-Hib-HB-IPV) es una vacuna combinada que integra en una sola formulación seis componentes antigénicos. Incluye la variante de pertussis (tos convulsa) en su forma acelular, lo que reduce la reactogenicidad (reacciones adversas leves) en comparación con las formulaciones celulares anteriores.

Está indicada para la protección de la población pediátrica frente a 6 enfermedades graves:

Difteria

Tétanos

Tos convulsa o coqueluche

Hepatitis B

Poliomielitis

Infecciones invasivas por Haemophilus influenzae tipo b

Resolución 1567/2026: