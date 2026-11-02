Modificaron el calendario de vacunación: una sola vacuna dará protección contra 6 enfermedades
Es la vacuna séxtuple acelular contra la difteria, tétanos, tos convulsa, hepatitis B, poliomielitis e infecciones invasivas por Haemophilus influenzae tipo b.
El gobierno de Javier Milei modificó este lunes el calendario nacional de vacunación con la incorporación de la séxtuple acelular. Se trata de una vacuna gratuita y obligatoria que previene la difteria, el tétanos, la tos convulsa, la hepatitis B, la poliomielitis y las infecciones invasivas por Haemophilus influenzae tipo b.
Así quedó plasmado en la Resolución 1567/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma del ministro de Salud, Mario Lugones. Con esta medida se busca simplificar el esquema de vacunación infantil en todo el país, ya que se reemplaza la administración por separado de la vacuna pentavalente (DTP-Hib-HB) y la vacuna antipoliomielítica inactivada (IPV) por una única vacuna séxtuple acelular en cada visita.
El nuevo esquema con la vacuna séxtuple acelular se aplicará a los nacidos a partir del 1° de enero de 2028. Tendrá un esquema primario de tres dosis (a los 2, 4 y 6 meses de edad) y luego se aplicará una dosis de refuerzo (entre los 15 y 18 meses de edad).
En cambio, los niños y niñas nacidos hasta el 31 de diciembre de 2027 inclusive continuarán y completarán el esquema tradicional (vacunas pentavalente e IPV por separado). Es decir que mantendrán el esquema previo de 3 dosis primarias (2, 4 y 6 meses) con pentavalente + IPV y el refuerzo de IPV a los 5 años
Asimismo, se aclaró que la dosis neonatal de la vacuna contra la Hepatitis B en las primeras horas de vida y las demás vacunas del calendario no sufren cambios.
Hasta ahora, la séxtuple solo se aplicaba a población pediátrica con indicaciones especiales, entre ellos los bebés prematuros nacidos antes de las 37 semanas y con menos de 1.500 gramos.
Según los fundamentos de la resolución, juntar los componentes en una sola formulación reduce la cantidad de inyecciones por visita y, con ello, las molestias y el dolor para los menores. El Gobierno sostiene que eso puede mejorar la adherencia y las coberturas, y disminuir las “oportunidades perdidas” de vacunación. También menciona ventajas logísticas: menos errores al preparar y aplicar las dosis, registros más ordenados y una gestión más simple de la cadena de frío y de los insumos en los vacunatorios.
Otro punto es el componente contra la tos convulsa. La nueva vacuna usa una formulación acelular, que reemplaza a la celular de la pentavalente actual, en función de las diferencias de reactogenicidad entre ambas, es decir, de las reacciones que provocan tras su aplicación..
Vacuna séxtuple acelular
La vacuna séxtuple acelular (DTPa-Hib-HB-IPV) es una vacuna combinada que integra en una sola formulación seis componentes antigénicos. Incluye la variante de pertussis (tos convulsa) en su forma acelular, lo que reduce la reactogenicidad (reacciones adversas leves) en comparación con las formulaciones celulares anteriores.
Está indicada para la protección de la población pediátrica frente a 6 enfermedades graves:
- Difteria
- Tétanos
- Tos convulsa o coqueluche
- Hepatitis B
- Poliomielitis
- Infecciones invasivas por Haemophilus influenzae tipo b
Resolución 1567/2026:
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