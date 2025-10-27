Hallaron sana y salva a la adolescente desaparecida en Laferrere
La adolescente de 15 años fue encontrada en Plaza Misserere acompañada por quién sería su novio, que quedó aprehendido.
Una adolescente de 15 años, desaparecida hace una semana en Laferrere, fue localizada sana y salva en Plaza Miserere, acompañada por un joven que sería su novio.
Tras una semana desde que se denunció su desaparición, este lunes, las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) registraron el ingreso de la adolescente, identificada como M.A.M., a Plaza Misserere de Once, acompañada por un joven, que sería su pareja y al que identificado como Matías Sebastián Pajón.
Allí, la adolescente fue asistida y escoltada por efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA). Tras el hallazgo, la División Sarmiento se comunicó con la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°1, y se ordenó que oficiales de la DDI La Matanza acudieran al lugar para resguardar la integridad de la menor y proceder a la aprehensión del acompañante.
Cómo se desarrolló la búsqueda de la menor encontrada en Plaza Misserere
La adolescente, de 15 años, fue reportada como desaparecida por su familia el lunes 20 de octubre, luego de no regresar del colegio al que asisten en la localidad de Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza.
Durante varios días, su familia temió por su seguridad y comenzó una intensa búsqueda, que incluyó denuncias por averiguación de paradero, difusión del caso en redes sociales, medios de comunicación y movilizaciones en el centro de Laferrere para presionar a las fuerzas de seguridad.
Según los familiares, M.A.M. podría haber estado acompañada por un joven de 23 años, de quien se desconocía el paradero y que aseguraba pertenecer a una fuerza policial. El padre de la adolescente explicó que días antes había faltado a la escuela y fue encontrada en la casa de la abuela del que sería su novio, identificado como Matías Sebastián Pajón, y que la relación le había sido prohibida por su corta edad, lo que generó gran preocupación por su vulnerabilidad.
El caso movilizó a la comunidad, con familiares y amigos pidiendo difusión y visibilidad para poder dar con la adolescente. La investigación estuvo a cargo de la Comisaría La Matanza Sur 1° y se evaluaba la posibilidad de emitir un pedido de captura contra el joven involucrado.
Finalmente, este lunes 21 de octubre, fue encontrada sana y salva en Plaza Miserere, acompañada por el joven señalado como su novio, que quedó aprehendido.
