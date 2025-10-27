Hallaron sana y salva a la adolescente desaparecida en Laferrere

Durante varios días, su familia temió por su seguridad y comenzó una intensa búsqueda, que incluyó denuncias por averiguación de paradero, difusión del caso en redes sociales, medios de comunicación y movilizaciones en el centro de Laferrere para presionar a las fuerzas de seguridad.

Según los familiares, M.A.M. podría haber estado acompañada por un joven de 23 años, de quien se desconocía el paradero y que aseguraba pertenecer a una fuerza policial. El padre de la adolescente explicó que días antes había faltado a la escuela y fue encontrada en la casa de la abuela del que sería su novio, identificado como Matías Sebastián Pajón, y que la relación le había sido prohibida por su corta edad, lo que generó gran preocupación por su vulnerabilidad.

El caso movilizó a la comunidad, con familiares y amigos pidiendo difusión y visibilidad para poder dar con la adolescente. La investigación estuvo a cargo de la Comisaría La Matanza Sur 1° y se evaluaba la posibilidad de emitir un pedido de captura contra el joven involucrado.

Finalmente, este lunes 21 de octubre, fue encontrada sana y salva en Plaza Miserere, acompañada por el joven señalado como su novio, que quedó aprehendido.