Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el miércoles 29 de octubre
El Servicio Meteorológico Nacional espera otra jornada con clima inestable en el AMBA y bajas temperaturas.
La semana parece estar signada por la amplitud térmica y el clima inestable en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), tendencia que se mantiene para este miércoles, con probabilidades de lluvias, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El informe del organismo espera que el miércoles vuelven las precipitaciones al AMBA, ya indica con cielo parcialmente durante toda la jornada, y con probabilidades de chaparrones en horas de la tarde. El termómetro rondará entre 7 grados de mínima y 18 de máxima.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
En tanto, el pronóstico extendido del SMN para Buenos Aires y alrededores prevé que desde el jueves retomen las buenas condiciones del clima, con una jornada con cielo entre parcial y mayormente nublado; acompañado de temperaturas de entre 10 y 20 grados.
El repunte térmico comenzaría a sentirse desde el viernes, con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; y con temperaturas de 10 para la mínima y 24 para la máxima.
El sábado tendría buenas condiciones, con nubosidad variable y temperaturas de entre 13 y 25 grados, según el SMN. Sin embargo, el sitio Meteored no descarta "lluvia débil" para horas del mediodía.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario