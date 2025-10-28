El drama de dos argentinas durante el huracán Melissa en Jamaica: "Estamos encerradas en el baño"

En el hotel donde se hospedan, les indicaron colocar colchones y sillones contra ventanas y puertas como medida de precaución. Según las autoridades, este es el primer huracán de tal magnitud que impacta directamente en la isla.

Argentinas en medio del huracan Melissa

“Nos dieron provisiones para estar estos días y nos sugirieron guardar batería en el celular por si se corta la luz. Todavía nos quedan un par de horas de la peor parte, pero esperemos que calme pronto”, concluyó Verónica.

Hasta ahora, unas 6.000 personas se encuentran refugiadas debido a la tormenta, según informó el ministro de Gobierno local, Desmond McKenzie. Además, se prevé la evacuación de al menos 50.000 personas más. “Este no es momento de ser valientes. No apuesten contra Melissa, es una apuesta que no podemos ganar”, advirtió el funcionario.