El drama de dos argentinas durante el huracán Melissa en Jamaica: "Estamos encerradas en el baño"
El ciclón alcanzó la costa occidental con vientos sostenidos que alcanzaron casi 300 kilómetros por hora.
En las últimas horas, el huracán Melissa impactó Jamaica con vientos de hasta 300 kilómetros por hora, generando pánico entre la población. Hasta el momento, se reportan nueve muertes confirmadas.
Dos argentinas que se encuentran de vacaciones en un hotel de Montego Bay, en la costa norte, relataron el clima de terror que se vive por el paso del ciclón. “Estamos encerradas en el baño y las alarmas no dejan de sonar. Ahora es la peor parte”, contó Verónica en declaraciones a los medios.
Melissa alcanzó la categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson, aunque con el paso de las horas descendió a categoría 4. Además de los vientos extremos, se registraron lluvias intensas y marejadas que podrían causar inundaciones y daños graves.
“Anoche llovía y había viento, pero de madrugada se empezaron a escuchar los golpes en las puertas”, relató Verónica, quien agregó que a las 14:00 comenzaron a sonar las alarmas de emergencia. “Desde ayer estamos en confinamiento absoluto y en cuanto esto pase, nos avisarán cuándo podremos salir, porque tienen que hacer el recuento de personas”, aclaró.
Por su parte, Florencia comentó: “Hace un ratito cuando el huracán empezó a levantar más potencia, empezamos a sentir los golpes en la puerta y le tuvimos que poner algo atrás para sostenerla, por eso nos tuvimos que encerrar al baño”.
En el hotel donde se hospedan, les indicaron colocar colchones y sillones contra ventanas y puertas como medida de precaución. Según las autoridades, este es el primer huracán de tal magnitud que impacta directamente en la isla.
“Nos dieron provisiones para estar estos días y nos sugirieron guardar batería en el celular por si se corta la luz. Todavía nos quedan un par de horas de la peor parte, pero esperemos que calme pronto”, concluyó Verónica.
Hasta ahora, unas 6.000 personas se encuentran refugiadas debido a la tormenta, según informó el ministro de Gobierno local, Desmond McKenzie. Además, se prevé la evacuación de al menos 50.000 personas más. “Este no es momento de ser valientes. No apuesten contra Melissa, es una apuesta que no podemos ganar”, advirtió el funcionario.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario