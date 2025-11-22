Valentino López sorprendió a Wanda Nara con una broma inesperada: la reacción de la conductora

broma valentino broma

La inesperada candidata que Wanda Nara señaló como su sucesora en MasterChef

Wanda Nara volvió a convertirse en protagonista de MasterChef Celebrity (Telefe), pero esta vez no fue por un comentario filoso ni por un look llamativo, sino por una declaración inesperada sobre una de las figuras que compiten en la cocina.

La conductora sorprendió al revelar a quién imagina ocupando su lugar en un futuro, apuntando directamente a una posible “heredera televisiva”.

La escena ocurrió durante la devolución del plato de Sofía Gonet, quien se acercó al frente para escuchar la evaluación del jurado. Antes de que comenzaran a hablar, Wanda quiso indagar en el detrás de escena y le lanzó una pregunta que dejó a todos expectantes: "¿Qué es lo que te saca tanto Reini?", haciendo referencia al evidente nerviosismo que había mostrado mientras preparaba su cookie.

Sofía no tuvo problema en sincerarse ante las cámaras y definirse sin filtro: "Me vuelvo loca, enloquezco, pero enloquezco por todo, en cualquier ámbito de la vida, los vínculos, la plata, las amistades, problemas de familia...".

Esa respuesta despertó la empatía de Wanda, quien decidió usar el momento para aconsejarla y, de paso, elegirla como una posible sucesora. Mirándola con complicidad, le sugirió: "Empezá a organizarte porque si yo tuviera que elegir a una de las chicas nuevas, como del momento, una sucesora, te veo mucho", logrando que La Reini no pudiera contener su emoción y expresara: "Ya con esto, ya gené".

Entre risas, la influencer hasta pensó en retirarse anticipadamente del certamen, como si ya hubiera ganado algo más importante: "Chau a la competencia, no me importa MasterChef, sigan cocinando".

