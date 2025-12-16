Hallaron sin vida a un hombre que se tiró al Río de la Plata a la altura de la Costanera

El hallazgo se produjo durante la mañana de este martes en la zona de la Costanera, a la altura de Jerónimo Salguero y la avenida Costanera Rafael Obligado, donde efectivos de la Prefectura Naval Argentina encontraron en el Río de la Plata el cuerpo sin vida de un hombre que, según las primeras informaciones oficiales, se había arrojado al agua junto a cuatro menores. El episodio generó un amplio operativo de emergencia y conmoción entre quienes se encontraban en el lugar, ya que los adolescentes lograron salir por sus propios medios, mientras que el adulto no pudo hacerlo y fue intensamente buscado desde las primeras horas.