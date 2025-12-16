Hallaron sin vida a un hombre que se tiró al Río de la Plata a la altura de la Costanera
Efectivos de la Prefectura Naval encontraron en el curso de agua el cuerpo de un adulto que se arrojó junto cuatro menores, quienes lograron salir.
El hallazgo se produjo durante la mañana de este martes en la zona de la Costanera, a la altura de Jerónimo Salguero y la avenida Costanera Rafael Obligado, donde efectivos de la Prefectura Naval Argentina encontraron en el Río de la Plata el cuerpo sin vida de un hombre que, según las primeras informaciones oficiales, se había arrojado al agua junto a cuatro menores. El episodio generó un amplio operativo de emergencia y conmoción entre quienes se encontraban en el lugar, ya que los adolescentes lograron salir por sus propios medios, mientras que el adulto no pudo hacerlo y fue intensamente buscado desde las primeras horas.
De acuerdo a los datos aportados por el SAME, el incidente involucró a cinco personas de sexo masculino, de las cuales cuatro eran menores de entre 12 y 15 años. Todos ellos fueron asistidos en el lugar por personal médico, que realizó evaluaciones clínicas y por factores humanos, sin que fuera necesario el traslado de ninguno a un centro de salud. En tanto, el operativo incluyó el despliegue de ocho móviles de emergencia, que trabajaron de manera coordinada con Prefectura para asistir a los menores y avanzar en la búsqueda del adulto desaparecido en el curso de agua.
Finalmente, cerca del mediodía, personal de Prefectura logró dar con un cuerpo en el río y, a las 11:56, los profesionales del SAME constataron el fallecimiento del hombre, que tendría entre 20 y 25 años. Con esta confirmación, el saldo del episodio quedó oficialmente establecido en un óbito y cuatro menores ilesos, aunque visiblemente afectados por la situación vivida. Las circunstancias que derivaron en el ingreso al agua están siendo analizadas, mientras se intenta reconstruir cómo se desarrollaron los hechos en ese sector de la Costanera porteña.
Tras el hallazgo, se difundieron imágenes del operativo de retiro del cuerpo y de la escena en general, que fueron emitidas por C5N, donde se observó el trabajo de las fuerzas de seguridad y de los equipos de emergencia en la zona.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario