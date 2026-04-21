Hallazgo masivo: encuentran cientos de restos de la Edad del Bronce

Los restos encontrados datan de entre el año 2.000 y el 1.000 a. C., justo en plena Edad del Bronce,

Entre los objetos recuperados se destacan herramientas de sílex utilizadas para la fabricación de utensilios, fragmentos de cerámica y acumulaciones de piedras que podrían haber tenido funciones estructurales. Además, los investigadores detectaron indicios claros de viviendas antiguas, lo que refuerza la hipótesis de una comunidad estable en el lugar.

Otro de los elementos que llamó la atención fue la presencia de una gran tumba megalítica en las inmediaciones. Este tipo de estructuras suele estar asociado a prácticas rituales o funerarias, lo que abre nuevas líneas de investigación sobre las creencias y costumbres de las poblaciones que habitaron esa zona hace miles de años.

El mapa de la Edad del Bronce podría cambiar para siempre

Todos los elementos encontrados sugieren que no se trataba de un asentamiento aislado, sino de un espacio con actividad sostenida, posiblemente vinculado a la agricultura o a su ubicación estratégica cerca del río.

Para los especialistas, este descubrimiento podría aportar información clave para comprender mejor cómo vivían las comunidades de la Edad del Bronce en Europa Central.