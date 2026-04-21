Mar del Plata: la despedida al motociclista asesinado por un chico de 17 años que conducía sin licencia ni seguro

El adolescente fue liberado el domingo a pesar del pedido del fiscal de Mar del Plata Marcelo Yanez Urrutia, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, que había pedido su detención formal por el delito de homicidio culposo agravado.

accidente fatal motociclista mar del plata

Mientras tanto, la familia de Godoy pidió justicia por el hombre de 54 años a quien describieron como "una persona fenomenal" y "un excelente papá y un gran abuelo".

"Era viudo, mi mamá falleció en la pandemia; estuvieron juntos 30 años", contó su hija Macarena, que además resaltó que "era una persona muy buena, muy admirable", y que "todos lo querían porque siempre le daba una mano a quien la pedía".

El hombre tenía cuatro hijos: de 13, 23, 30 y 32 años.

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Godoy, apodado "Pipi", trabajaba en una fábrica del Puerto de Mar del Plata y usaba su moto para desplazarse de manera más rápida por la ciudad.

"El luchó luego de perder a su mujer. Nos juró que no nos iba a dejar y que nos iba a acompañar", señaló Macarena.

Ahora la familia pide Justicia por él mientras la causa se tramita en el Juzgado de Garantías N°1 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.