Mar del Plata: la despedida al motociclista asesinado por un chico de 17 años que conducía sin licencia ni seguro
La familia de Eduardo Germán Godoy lo recordó como "un excelente papá y un gran abuelo", y pidió justicia contra el adolescente que lo atropelló.
Un adolescente de 17 años fue detenido y luego liberado en conexión con la muerte de Eduardo Germán Godoy, el motociclista que murió atropellado el sábado pasado en un cruce del barrio Juramento de Mar del Plata. La familia de la víctima pidió justicia tras la excarcelación del joven.
Eran poco más de las 20 del sábado pasado cuando Godoy, de 54 años, manejaba su motocicleta Honda 125 y fue embestido por un Peugeot 208 al llegar al cruce de Diagonal Gascón y Génova, informó el sitio 0223.com, de Mar del Plata.
La secuencia fue tan dramática como trágica: el impacto que sufrió el cuerpo de Godoy fue tan fuerte que tanto el parabrisas como el capot y el paragolpes del Peugeot quedaron destrozados.
El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), pero murió casi al llegar al centro médico.
Para ese entonces el adolescente de 17 años ya había sido detenido por personal de la Policía tras comprobarse que no tenía registro para conducir, que no tenía seguro en el auto y que había salido a manejar sólo con la cédula verde de su padre, legítimo dueño del vehículo.
El adolescente fue liberado el domingo a pesar del pedido del fiscal de Mar del Plata Marcelo Yanez Urrutia, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, que había pedido su detención formal por el delito de homicidio culposo agravado.
Mientras tanto, la familia de Godoy pidió justicia por el hombre de 54 años a quien describieron como "una persona fenomenal" y "un excelente papá y un gran abuelo".
"Era viudo, mi mamá falleció en la pandemia; estuvieron juntos 30 años", contó su hija Macarena, que además resaltó que "era una persona muy buena, muy admirable", y que "todos lo querían porque siempre le daba una mano a quien la pedía".
El hombre tenía cuatro hijos: de 13, 23, 30 y 32 años.
Godoy, apodado "Pipi", trabajaba en una fábrica del Puerto de Mar del Plata y usaba su moto para desplazarse de manera más rápida por la ciudad.
"El luchó luego de perder a su mujer. Nos juró que no nos iba a dejar y que nos iba a acompañar", señaló Macarena.
Ahora la familia pide Justicia por él mientras la causa se tramita en el Juzgado de Garantías N°1 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.
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