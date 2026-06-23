"Han destruido a mi angelito", desgarrador testimonio del padre de uno de los heridos en Mar del Plata

thiago vera mar del plata Thiago Vera junto a su padre

Si bien los médicos lograron evitar la amputación, el hombre describió la angustiante situación que atraviesan por estas horas: “La pierna no se la amputaron por suerte, pero sigue con mucho riesgo de vida”, aclaró a la espera de un nuevo parte médico.

Además, Diego indicó que, pese a la difusión de su video, nadie se acercó a brindarles respuestas sobre lo sucedido.

El video del padre de Thiago: "Ayúdenme a encontrar a los responsables"

papa thiago colectivo mar del plata El reclamo de Diego, padre de Thiago Vera, tras el accidente en Mar del Plata

Ayer, través de un video, el hombre reclamó que se investigue el caso y se dé con todos los responsables del hecho. “Mi hijo está muy mal. Que se haga responsable quien tenga que hacerse. Ayúdenme a encontrar a los responsables, no nos dejen solos. Que pague quien tenga que pagar", manifestó.

Visiblemente conmocionado, cuestionó las condiciones en las que circulaba el colectivo involucrado en el siniestro y exigió repuestas: “Alguien tiene que pagar, y lo va a paga con creces. Esto es injusto, es todo corrupción”, reclamó el padre del joven internado. Al referirse a su hijo, expresó: “18 años, todo un futuro y una línea de colectivo que seguramente no estaba en condiciones se lo caga”.

Y cerró de manera contundente: “No lo voy a permitir y voy a ir hasta las últimas consecuencias, así tenga que pagar con mi vida. Tómenlo como una amenaza, lo que quieran, mírenme bien la cara porque me van a encontrar pronto, no voy a parar”

Tragedia en Mar del Plata: el último parte médico

accidente mar del plata Tragedia en Mar del Plata: un colectivo se subió a la vereda, atropelló a varias personas y dejó una mujer muerta.

Además de Thiago, otros cinco heridos continúan internados en el mismo hospital. Según el parte médico emitido por el Ministerio de Salud bonaerense este martes por la mañana, los pacientes se encuentran “estables” y siguen “en observación”.

"Anoche y hoy a la mañana se les continuaron realizando estudios y procedimientos para poder avanzar en su recuperación", destaca el parte.

En las primeras horas luego de la tragedia, desde el Ministerio detallaron que los cinco adultos habían sufrido lesiones de distinta gravedad.

Uno de los pacientes ingresó con un traumatismo craneoencefálico, pérdida de conocimiento y una fractura de fémur. Otra de las víctimas sufrió un fuerte golpe en la cabeza que también le provocó pérdida de conocimiento, además de una herida cortante en el cuero cabelludo.

El parte médico indicó además que una mujer resultó con una fractura de cadera, mientras que otra sufrió una fractura de fémur. Por último, una de las pacientes presentaba un cuadro complejo, con traumatismo craneoencefálico, pérdida de conocimiento y fractura de pelvis.