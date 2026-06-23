Último parte médico de los heridos por la tragedia de Mar del Plata: "Estables"

El parte médico de las personas heridas tras el grave accidente en Mar del Plata

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires informó que los seis heridos internados están "estables". Uno de los pacientes, un adolescente de 15 años, presenta traumatismos faciales y una fractura en un miembro superior, y se encuentra bajo observación en Terapia Intensiva.

Según el parte médico, "Anoche y hoy a la mañana se les continuaron realizando estudios y procedimientos para poder avanzar en su recuperación", destaca el comunicado enviado a la agencia Noticias Argentinas. Se espera que el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires emita un nuevo parte sobre la evolución de los heridos a las 17.00 hs.

El conductor del colectivo, quien sigue en estado de shock y se encuentra en libertad, alegó que se quedó sin frenos y perdió el control del vehículo. Este martes al mediodía, deberá presentar su versión de los hechos ante la Fiscalía de Delitos Culposos.

Además, se ha informado que la autopsia de la joven fallecida se llevará a cabo hoy a las 14.00 hs, mientras que las pericias mecánicas se realizarán el viernes por la mañana.

accidente mar del plata Una mujer murió y otras seis personas fueron trasladadas al Hospital Interzonal con distintas heridas.

Hipótesis e investigación

La principal hipótesis del hecho es un desperfecto en la dirección de este interno 173 de la línea 532. Pasajeros que viajaban en esa unidad brindaron testimonio en sede judicial y coincidieron en señalar que escucharon un fuerte ruido por debajo de la butaca del chofer, donde se ubica el eje delantero del ómnibus. Este viernes se realizará el peritaje mecánico que buscará determinar cuál pudo haber sido la falla o si se pudo haber tratado de algún tipo de impericia del conductor.

Se supo que el test de alcoholemia al chofer dio resultado negativo.