Tragedia en Mar del Plata: un colectivo embistió una parada y hay al menos una persona muerta
El vehículo impactó contra una parada ubicada en la zona de Peatonal y la costa. Hay varios heridos de gravedad y los rescatistas trabajaron para asistir a personas atrapadas bajo la unidad.
Al menos una adolescente de 15 años murió y otras nueve personas resultaron heridas luego de que un colectivo embistiera una garita y atropellara a varias personas en la zona de Peatonal y la costa de Mar del Plata.
El hecho ocurrió este lunes por la tarde. El vehículo terminó sobre el sector del skate park y se debió desplegar un importante operativo de rescate en una de las zonas más transitadas de la ciudad balnearia.
De acuerdo con la información difundida por medios locales y fuentes de emergencia, varias personas fueron alcanzadas por la unidad cuando se encontraban en las inmediaciones de la parada de colectivos. Como consecuencia del impacto, algunas víctimas quedaron atrapadas debajo del vehículo, lo que obligó a desplegar un intenso operativo para asistir a los heridos.
Con el correr de los minutos, las autoridades confirmaron la muerte de una adolescente de 15 años. Además, una persona permanece internada en estado de extrema gravedad y otras ocho fueron trasladadas al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) con heridas de consideración.
En el lugar trabajaron ambulancias, bomberos, efectivos policiales y personal de tránsito, mientras peritos realizaban las tareas para determinar cómo se produjo el siniestro.
Por el momento, no se informaron la identidad de las víctimas ni las causas del accidente. Los investigadores buscan establecer si el conductor sufrió una descompensación, si existió una falla mecánica o si intervino algún otro factor que provocó que el colectivo perdiera el control.
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