Tragedia en Mar del Plata: un colectivo embistió una parada y hay al menos una persona muerta

En el lugar trabajaron ambulancias, bomberos, efectivos policiales y personal de tránsito, mientras peritos realizaban las tareas para determinar cómo se produjo el siniestro.

Por el momento, no se informaron la identidad de las víctimas ni las causas del accidente. Los investigadores buscan establecer si el conductor sufrió una descompensación, si existió una falla mecánica o si intervino algún otro factor que provocó que el colectivo perdiera el control.

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