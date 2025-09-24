Hay cuatro detenidos tras el hallazgo de los cuerpos de Morena, Brenda y Lara en Florencio Varela

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, las jóvenes desaparecieron el viernes por la noche. Salieron a las 21:15 del monoblock 20 del complejo 17 de Camino de Cintura y se subieron a una Chevrolet Tracker blanca en una estación de servicio de la rotonda de La Tablada a las 22:00.

desaparición chicas de Ciudad Evita tres cuerpos hallados

Hacia las 23:15, el celular de Lara registró actividad por última vez en una antena de Florencio Varela, y para la mañana del sábado los teléfonos de las tres estaban apagados. La camioneta, con patente adulterada, fue identificada tras analizar cámaras de seguridad y fue encontrada incendiada días después.

Tras varios allanamientos iniciados el martes por la noche, la policía dio con la vivienda donde este miércoles fueron hallados los cuerpos de las tres jóvenes en un pozo ubicado en el patio. El caso continúa bajo investigación, mientras los cuatro detenidos permanecen bajo custodia a la espera de mayores imputaciones y medidas judiciales.