Hay cuatro detenidos tras el hallazgo de los cuerpos de Morena, Brenda y Lara en Florencio Varela
La investigación del triple crimen avanza con detenciones clave: dos parejas fueron arrestadas en distintos puntos cercanos al lugar donde aparecieron los cuerpos.
La policía detuvo a cuatro personas en relación con el hallazgo de los cuerpos de Morena Verri (20), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15), encontrados este miércoles en el patio de una vivienda en la zona de Villa Vatteone, Florencio Varela. La investigación está a cargo del fiscal Gastón Duplaa, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Temática de Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza.
Entre los detenidos se encuentran un hombre y una mujer que se hallaban dentro de la casa al momento del arribo de los efectivos policiales. Según relataron, habían sido contratados para limpiar el lugar. En la vivienda se percibía un fuerte olor a lavandina y la policía detectó rastros hemáticos mediante pruebas de luminol.
La otra pareja fue arrestada en un hotel alojamiento cercano. La mujer, hermana de la primera detenida, había alquilado la vivienda donde aparecieron los cuerpos. Su acompañante sería de nacionalidad peruana. Según informaciones de C5N, la mujer le envió un mensaje a su madre en las últimas horas: “Me mandé una cagada. Si me entrego, explota todo”.
Hay cuatro detenidos por el triple femicidio: la principal hipótesis
Fuentes policiales señalan que el triple crimen podría estar vinculado con una banda de narcotraficantes de la Villa 1-11-14 del Bajo Flores. Se investiga además si alguno de los cuatro arrestados tiene algún parentesco con líderes de la organización, que controla la venta de estupefacientes en la zona.
De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, las jóvenes desaparecieron el viernes por la noche. Salieron a las 21:15 del monoblock 20 del complejo 17 de Camino de Cintura y se subieron a una Chevrolet Tracker blanca en una estación de servicio de la rotonda de La Tablada a las 22:00.
Hacia las 23:15, el celular de Lara registró actividad por última vez en una antena de Florencio Varela, y para la mañana del sábado los teléfonos de las tres estaban apagados. La camioneta, con patente adulterada, fue identificada tras analizar cámaras de seguridad y fue encontrada incendiada días después.
Tras varios allanamientos iniciados el martes por la noche, la policía dio con la vivienda donde este miércoles fueron hallados los cuerpos de las tres jóvenes en un pozo ubicado en el patio. El caso continúa bajo investigación, mientras los cuatro detenidos permanecen bajo custodia a la espera de mayores imputaciones y medidas judiciales.
