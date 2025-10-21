Histórico: cinco estudiantes de la UBA ganaron el Mundial de Ingeniería en Petróleo
El equipo argentino se consagró campeón del PetroBowl en Houston, Estados Unidos.
Un equipo de cinco estudiantes argentinos de la Universidad de Buenos Aires (UBA) se consagró campeón en el Mundial de Ingeniería en Petróleo que se llevó a cabo en Houston, Estados Unidos, superando la bicampeona Universidad Federal de Río de Janeiro. Además, el equipo ITBA-YPF llegó a semifinales.
Catalina Daniela Montes, Stefano Saitta, Demian Leonardo Radio, Nadine Sofía Dinoto y Santiago Luis Rolandelli, estudiantes de entre 23 y 24 años de la carrera de Ingeniería en Petróleo y pasantes de la petrolera YPF, obtuvieron el primer puesto de la competencia internacional que consiste responder rápidamente preguntas sobre la industria petrolera.
Si bien la UBA comenzó a participar del certamen en 2021, fue recién este año cuando los estudiantes lograron vencer a los 32 contrincantes y quedarse con el título de campeones del mundo.
“Para nosotros es una locura haber llegado hasta acá. Pensar que hace dos años no habíamos ni siquiera clasificado al Mundial y este año nos convertimos en los mejores del mundo”, resumió Catalina Montes, en diálogo con Clarín.
La capitana del equipo argentino destacó la importancia del apoyo de YPF, quien los tomó a los cinco como pasantes luego de ver los resultados que obtenían en las competencias: “Esto fue algo que nos dio un impulso gigante para crecer nuestra experiencia profesional. Trabajamos codo a codo con los mejores de la industria de Argentina y del mundo y, además, nos brindaron clases de inglés para prepararnos para las preguntas y respuestas del Mundial”, agregó la joven.
De cara al futuro, Montes destacó: “Además de sentirnos bien nosotros por haber demostrado que estamos al nivel de universidades que tienen másters, que están en el ranking mucho más arriba que la UBA, y que pudimos destacar incluso en otro idioma, también se nos abre una puerta gigante de exposición y conexiones. Entonces buscamos motivar a otros estudiantes de la carrera a que se sumen”.
Cabe recordar que las seis universidades argentinas que cuentan con la carrera de Ingeniería en Petróleo tienen la posibilidad de participar en este tipo de competencias que son organizadas por la Sociedad de Ingenieros en Petróleo (SPE).
