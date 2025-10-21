Histórico: cinco estudiantes de la UBA ganaron el Mundial de Ingeniería en Petróleo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/HoracioMarin_ok/status/1980452153064907135&partner=&hide_thread=false El equipo UBA-YPF es Campeón Mundial del #PetroBowl2025



Hoy se consagraron campeones en Houston tras vencer al equipo brasileño en la final. Un logro que refleja el espíritu de @YPFoficial: dar la milla extra para alcanzar grandes objetivos. pic.twitter.com/HtYJ39MURT — Horacio Marín (@HoracioMarin_ok) October 21, 2025

De cara al futuro, Montes destacó: “Además de sentirnos bien nosotros por haber demostrado que estamos al nivel de universidades que tienen másters, que están en el ranking mucho más arriba que la UBA, y que pudimos destacar incluso en otro idioma, también se nos abre una puerta gigante de exposición y conexiones. Entonces buscamos motivar a otros estudiantes de la carrera a que se sumen”.

Cabe recordar que las seis universidades argentinas que cuentan con la carrera de Ingeniería en Petróleo tienen la posibilidad de participar en este tipo de competencias que son organizadas por la Sociedad de Ingenieros en Petróleo (SPE).