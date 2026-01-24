Veterinario y padre dos niños: quién era el intendente de Quehué que murió en un accidente en La Pampa
La tragedia ocurrió mientras Nazareno Cruz Otamendi se dirigía a la Costa Atlántica en compañía de su familia y amigos. Su esposa e hijos resultaron ilesos.
La comunidad pampeana de Quehué atraviesa horas de profundo dolor tras confirmarse el fallecimiento de su jefe comunal, Nazareno Cruz Otamendi. El trágico hecho ocurrió este sábado a las 6 de la mañana sobre el kilómetro 265 de la ruta provincial 18, mientras el mandatario iniciaba sus vacaciones rumbo a la Costa Atlántica.
Otamendi lideraba una caravana de tres vehículos junto a familiares y amigos. El accidente se produjo cuando un camión grúa que circulaba en sentido opuesto sufrió una falla técnica: uno de sus estabilizadores hidráulicos se desprendió e impactó directamente contra la puerta del conductor de la camioneta Fiat Strada que manejaba el intendente.
A pesar de la violencia del choque, la pareja de Otamendi —quien viajaba como acompañante— logró tomar el control del volante y estabilizar el vehículo en la banquina. Gracias a esta maniobra, tanto ella como los dos hijos del funcionario resultaron ilesos, aunque fueron trasladados preventivamente al Hospital de General Acha.
Quién era Nazareno Cruz Otamendi, el intendente que murió este sábado
Médico veterinario egresado de la Universidad Nacional de La Pampa, Nazareno Otamendi era un hombre profundamente ligado a la vida rural. Antes de asumir la intendencia en noviembre de 2024, ejercía su profesión en la localidad de Quehué.
En sus redes sociales, se lo veía como un padre dedicado y un apasionado de las tradiciones. Una de sus mayores pasiones era la equitación, dado que era un gran amante de los caballos y las actividades de campo.
Cabe señalar que el líder comunal valoraba profundamente sus vínculos, ya que solía compartir con orgullo su vida cotidiana junto a sus hijos.
Sin lugar a dudas, se trata de una dolorosa muerte que deja a dos niños sin su papá.
