La dolorosa pérdida de Gonzalo Heredia y Brenda Gandini: "Después de pelearla, te nos fuiste"
Un mensaje cargado de emoción en redes sociales encendió las alarmas sobre el difícil momento que atraviesan los actores.
Brenda Gandini y Gonzalo Heredia atraviesan días de profunda tristeza tras una pérdida que los afectó de lleno. La actriz eligió expresarse a través de sus redes sociales para despedir a alguien que fue parte fundamental de su familia.
Se trata de Bukito, el perrito que los acompañó durante años y que venía atravesando un delicado cuadro de salud. A pesar de la fortaleza con la que enfrentó la enfermedad, no logró superarla. En su mensaje, Gandini lo recordó como un verdadero guerrero.
Con un posteo cargado de emoción, la actriz expresó el dolor por la ausencia y el amor incondicional que los unió. “Ay Bukito, qué tristeza, tengo el corazón roto en mil pedazos, después de pelearla como guerrero que eras, te nos fuiste”, escribió.
En sus palabras también destacó la personalidad y el rol irremplazable que ocupaba en la familia. "Te vamos a extrañar todos los días y te vamos a recordar siempre chancho enojón. Tan cariñoso, protector, compañero. Ya le pedí a mi viejo que por donde estés, te busque y te cuide", continuó.
Más adelante, reflexionó sobre el dolor que implica despedir a una mascota. "Gracias bukito por habernos dado tantos años de amor. Creo que solo las personas que tienen animales sienten lo que es la pérdida de estos seres tan especiales. Te amamos por siempre", cerró.
La repercusión fue inmediata y su perfil se llenó de mensajes de apoyo. Agradecida por el acompañamiento, la actriz compartió un nuevo posteo: "Quiero agradecier a cada uno de ustedes por sus mensajes de amor. En estos momentos recibirlos, es un abrazo fuerte que se sienta. Me alegra saber que hay tanta gente sintiendo el amor por ellos, que dejan huellas para siempre. De corazón, GRACIAS".
