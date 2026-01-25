Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy domingo 25 de enero
Sigue vigente la alerta por temperaturas extremas y las máximas bastante superiores a los 30° para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Como se sabe, la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense siguen bajo alerta amarilla por temperaturas extremas, el infierno tan temido que implica un efecto leve a moderado sobre la salud de los habitantes de la zona.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este tipo de condiciones “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”.
En efecto, para este domingo se esperan temperaturas de hasta 34°, con viento ingresando desde el Norte, luego rotando desde el Noreste y por la noche desde el Este, ya con ráfagas de hasta 50 kilómetros horarios. El cielo estará mayor a parcialmente nublado durante toda la jornada.
El lunes la situación se complicará aún más, ya que los registros térmicos subirán tanto en la mínima como en la máxima, alcanzando 26° por la madrugada y 36° hacia la tarde; con cielo mayormente nublado todo el día.
Recién hacia la noche del primer día de la semana se prevé que el viento cambie de dirección, ingresando a la región más poblada del país desde el sector Sur, causando que las condiciones tiendan a ser inestables.
Todavía con viento sureño, será durante la madrugada y la mañana del próximo martes que puedan producirse algunas precipitaciones aisladas, con hasta 40% de probabilidad. Pero tampoco hay que esperar que las temperaturas desciendan mucho: para ese día está prevista una máxima de 34°.
La canícula se mantendrá sobre la zona durante el resto de la semana, pero con máximas un poco menos agobiantes: se estabilizarán en torno a los 31/32° y las mínimas en 23/24°, con el firmamento todavía con abundante nubosidad.
De acuerdo al pronóstico extendido, condiciones similares serán las reinantes hasta fin de enero y durante los primeros días de febrero, esperando que recién hacia el 5 o 6 del mes entrante afloje un poco la ola de calor que azota Buenos Aires y alrededores.
