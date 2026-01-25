Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy domingo 25 de enero

Todavía con viento sureño, será durante la madrugada y la mañana del próximo martes que puedan producirse algunas precipitaciones aisladas, con hasta 40% de probabilidad. Pero tampoco hay que esperar que las temperaturas desciendan mucho: para ese día está prevista una máxima de 34°.

La canícula se mantendrá sobre la zona durante el resto de la semana, pero con máximas un poco menos agobiantes: se estabilizarán en torno a los 31/32° y las mínimas en 23/24°, con el firmamento todavía con abundante nubosidad.

De acuerdo al pronóstico extendido, condiciones similares serán las reinantes hasta fin de enero y durante los primeros días de febrero, esperando que recién hacia el 5 o 6 del mes entrante afloje un poco la ola de calor que azota Buenos Aires y alrededores.

pronostico smn calor