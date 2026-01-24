Flor de la V fue durísima con Tini Stoessel y las redes sociales estallaron: "20 kilos mojada"
La actriz y conductora hizo referencia al cuerpo de la cantante durante un monólogo en plena función de SEX y desató la polémica en el teatro.
Florencia de la V quedó envuelta en una fuerte polémica luego de un comentario que realizó durante su debut una de las funciones de SEX, la obra dirigida por José María Muscari en el Gorriti Art Center. En el marco de un monólogo, la conductora y actriz mencionó a Tini Stoessel y sus palabras no pasaron desapercibidas en redes sociales.
Mientras relataba una anécdota personal, lanzó una frase que generó repercusión inmediata entre los espectadores y usuarios que luego viralizaron el fragmento: “Un día iba caminando por la Avenida Córdoba y en una esquina había muchos motoqueros. Uno era un caballo, era Luciano Castro. Chongo, jean, barbudo, cuerpo. Yo tranquila, pelo lacio hasta la cintura y 20 kilos mojada: Tini Stoessel”.
El video que se terminó viralizando despertó una catarata de reacciones negativas. En los comentarios, varios internautas cuestionaron el contenido del chiste: “Se desubicó mal. ¿Reirse del cuerpo de otra mujer? Es la primera que salta después. Pide respeto y ella no lo tiene con los demás", “Que haga chistes con su figura”, “Qué graciosa, uff”, “¡Qué tupé!“, ”Después llora pidiendo empatía".
Sin embargo, también hubo quienes salieron a respaldarla y minimizaron el episodio, asegurando que se trató de un simple “chiste” dentro del contexto teatral. Hasta el momento, ni Florencia de la V ni Tini Stoessel realizaron declaraciones públicas sobre lo ocurrido.
Más allá de la polémica que despertó esa comparación, el regreso de la conductora al teatro estuvo atravesado por la emoción y el entusiasmo.
En el marco de su retorno a los escenarios porteños, destacó la experiencia vivida y el vínculo con el público: “Estoy muy feliz de volver al teatro en Buenos Aires después de tantos años, y hacerlo con Sex, un espectáculo que invita a jugar, a expresarse y a disfrutar sin prejuicios. Fue una noche muy especial y siento un enorme agradecimiento por el cariño del público”, señaló tras la función.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario