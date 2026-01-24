Flor de la V fue durísima con Tini Stoessel y las redes sociales estallaron: "20 kilos mojada"

En el marco de su retorno a los escenarios porteños, destacó la experiencia vivida y el vínculo con el público: “Estoy muy feliz de volver al teatro en Buenos Aires después de tantos años, y hacerlo con Sex, un espectáculo que invita a jugar, a expresarse y a disfrutar sin prejuicios. Fue una noche muy especial y siento un enorme agradecimiento por el cariño del público”, señaló tras la función.

