Nueva alerta naranja por severas tormentas para Buenos Aires y 3 provincias más: qué sucederá este domingo
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) volvió a advertir por fuertes precipitaciones para el cierre del fin de semana. Todos los detalles.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha puesto bajo alerta a diversas provincias del país debido a la llegada de tormentas de variada intensidad este domingo.
Mientras el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa una intensa ola de calor y aguarda por lluvias que traigan alivio, el interior bonaerense tendrá un cierre de fin de semana complicado por una alerta naranja, al igual que otras tres provincias argentinas.
Debido a la peligrosidad del fenómeno en las áreas afectadas, el organismo ya emitió pautas de cuidado para los vecinos.
Alerta naranja para Buenos Aires y tres provincias más
Esta advertencia del SMN apunta a San Juan, Mendoza, La Pampa y Buenos Aires.
En relación a estos territorios, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas de fuerte intensidad. Se esperan fenómenos severos que incluyen ráfagas de viento superiores a los 90 km/h, caída de granizo y fuerte actividad eléctrica.
En cuanto a las lluvias, se estima un acumulado de entre 40 y 85 mm, aunque estas cifras podrían ser mayores en sectores específicos.
Alerta amarilla por tormentas para Buenos Aires y 6 provincias más
Los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla de este martes son San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba, La Pampa, Buenos Aires y Río Negro.
En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico respecto de los territorios donde se esperan precipitaciones indica que habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
