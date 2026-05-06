Jury por el crimen de Nora Dalmasso: pidieron la destitución de los tres primeros fiscales
La acusación apuntó por “mal desempeño” contra los funcionarios que llevaron adelante la investigación inicial del crimen y ahora el jury deberá definir su futuro.
Un nuevo capítulo sacude la causa por el crimen de Nora Dalmasso: en el marco del jury, pidieron la destitución de los tres primeros fiscales que investigaron el caso, en una acusación que pone el foco en graves irregularidades durante la etapa inicial de la pesquisa.
Se trata de Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, quienes quedaron en el centro de la escena luego de que la parte acusadora solicitara su apartamiento por mal desempeño y negligencia grave en el manejo del expediente.
Según se expuso durante los alegatos, los funcionarios habrían cometido errores clave que terminaron condicionando el rumbo de la investigación. Entre los cuestionamientos más fuertes aparece el hecho de no haber profundizado sobre el principal sospechoso, además de no haber recolectado pruebas fundamentales en momentos decisivos, lo que —según la acusación— derivó en desvíos que marcaron el caso durante años.
El planteo fue contundente y dejó una frase que resonó en la audiencia: el sospechoso “estaba frente a sus ojos” y no se avanzó como correspondía. En ese sentido, se remarcó que las falencias en la investigación inicial habrían tenido consecuencias determinantes en una causa que, a casi dos décadas del crimen, todavía genera controversia.
Ahora, la definición quedó en manos del tribunal del jury, que deberá resolver si los fiscales son finalmente destituidos o si resultan absueltos. Mientras tanto, los tres continúan en funciones a la espera de un fallo que podría marcar un antes y un después en uno de los casos más emblemáticos de la historia judicial argentina. El veredicto se espera en las próximas semanas y mantiene en vilo a la opinión pública, en un expediente que sigue sumando capítulos y que aún busca respuestas definitivas.
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