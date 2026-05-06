Jury por el crimen de Nora Dalmasso: pidieron la destitución de los tres primeros fiscales

Ahora, la definición quedó en manos del tribunal del jury, que deberá resolver si los fiscales son finalmente destituidos o si resultan absueltos. Mientras tanto, los tres continúan en funciones a la espera de un fallo que podría marcar un antes y un después en uno de los casos más emblemáticos de la historia judicial argentina. El veredicto se espera en las próximas semanas y mantiene en vilo a la opinión pública, en un expediente que sigue sumando capítulos y que aún busca respuestas definitivas.