Homenaje a Kim Gómez en La Plata: suman un carpincho gigante a la quema de muñecos
La figura formará parte de la tradicional celebración platense como recuerdo de la niña asesinada a comienzos de 2025, en un gesto cargado de emoción y memoria colectiva.
Un carpincho gigante se sumará este año a la clásica quema de muñecos de La Plata y lo hará con una carga simbólica muy especial: será un homenaje a Kim Gómez, la nena asesinada a comienzos de 2025 en un hecho que conmocionó a la ciudad y al país entero.
La iniciativa, que rápidamente se viralizó en redes sociales, fue dada a conocer por el propio padre de la niña y despertó una catarata de mensajes de apoyo, emoción y debate en torno al sentido del tributo y a la violencia que atraviesa a la sociedad. La presencia del carpincho en la tradicional celebración platense no es casual.
En los últimos años, este animal se convirtió en una figura muy querida y representativa para muchos chicos y chicas, y en este caso funcionará como un símbolo de ternura y recuerdo para Kim. Según se explicó, la acción busca mantener viva su memoria en un evento popular profundamente arraigado en la cultura local, como lo es la quema de muñecos, una costumbre de fin de año que convoca a vecinos y familias enteras en distintos barrios de La Plata.
Kim Gómez fue víctima de un brutal ataque cuando delincuentes de 14 y 17 años le robaron el auto a su mamá y la arrastraron durante unas 15 cuadras, provocándole la muerte. El crimen generó una enorme conmoción social y reavivó discusiones sobre la inseguridad, la responsabilidad penal juvenil y la necesidad de políticas de prevención más efectivas.
Desde entonces, su familia transformó el dolor en un pedido constante de memoria y justicia, intentando que el nombre de la niña no quede reducido a una estadística más. Así, estas serán las primeras Fiestas de Marcos y Florencia sin su hija, una ausencia que se vuelve todavía más pesada en fechas atravesadas por rituales, regalos y encuentros familiares.
Fue el propio Marcos quien, a través de sus redes sociales, compartió la noticia del homenaje con un mensaje cargado de emoción: “Recordé tu sonrisa cada vez que abrías los regalos, que te llevaba una sorpresa ya sea un chocolate, un peluche. Tu sonrisa, tu mirada feliz hacía que valga la pena todo”, escribió en un posteo que rápidamente conmovió a miles de usuarios.
