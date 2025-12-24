Homenaje a Kim Gómez en La Plata: suman un carpincho gigante a la quema de muñecos

Kim Gómez fue víctima de un brutal ataque cuando delincuentes de 14 y 17 años le robaron el auto a su mamá y la arrastraron durante unas 15 cuadras, provocándole la muerte. El crimen generó una enorme conmoción social y reavivó discusiones sobre la inseguridad, la responsabilidad penal juvenil y la necesidad de políticas de prevención más efectivas.

kim gomez la plata

Desde entonces, su familia transformó el dolor en un pedido constante de memoria y justicia, intentando que el nombre de la niña no quede reducido a una estadística más. Así, estas serán las primeras Fiestas de Marcos y Florencia sin su hija, una ausencia que se vuelve todavía más pesada en fechas atravesadas por rituales, regalos y encuentros familiares.

Fue el propio Marcos quien, a través de sus redes sociales, compartió la noticia del homenaje con un mensaje cargado de emoción: “Recordé tu sonrisa cada vez que abrías los regalos, que te llevaba una sorpresa ya sea un chocolate, un peluche. Tu sonrisa, tu mirada feliz hacía que valga la pena todo”, escribió en un posteo que rápidamente conmovió a miles de usuarios.