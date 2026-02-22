Cacique Medina llega a La Plata para asumir como nuevo DT de Estudiantes
Alexander Medina será el nuevo entrenador del Pincha tras la salida de Eduardo Domínguez y llegará a La Plata para firmar contrato y debutar ante Newell's.
Alexander Medina asumirá como nuevo entrenador de Estudiantes luego de la salida de Eduardo Domínguez. El DT uruguayo llegará a La Plata para firmar su contrato, ser presentado oficialmente y comenzar a trabajar de inmediato en el Country Club de City Bell.
La espera terminó y el Pincha ya tiene nuevo conductor. Tras varios días de negociaciones y un giro en la búsqueda inicial, la dirigencia cerró la llegada del Cacique, quien se convertirá en el reemplazante de Domínguez al frente del plantel profesional. Según trascendió en las últimas horas, el entrenador arribará este lunes a la ciudad para rubricar su vínculo y ponerse rápidamente al frente del equipo pensando en el compromiso ante la Lepra, por la fecha 7 del Torneo Apertura, que se disputará el próximo miércoles en Rosario.
El rol de Marcos Angeleri en la llegada de Alexander Medina
La decisión fue producto de un consenso interno en la comisión directiva, que resolvió avanzar decididamente por el uruguayo luego de los primeros contactos con otros candidatos. Con el aval dirigencial, las conversaciones se aceleraron y llegaron a buen puerto para cerrar toda la operación lo más rápido posible.
En ese proceso fue clave la participación de Marcos Angeleri al frente de la Secretaría Técnica. El vínculo que mantiene con Medina desde su etapa compartida en Nacional de Montevideo resultó determinante para encaminar la negociación y terminar de destrabar el acuerdo que siempre estuvo bien encaminado pero que necesitó algunas charlas.
En las últimas horas se ajustaron los detalles contractuales y se definió el arribo del nuevo entrenador a La Plata. Con todo encaminado, solo resta la presentación formal para que el Cacique inicie un nuevo ciclo en el Pincha y comience a trabajar con el plantel en City Bell de cara a una temporada que promete ser muy dinámica.
