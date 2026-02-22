Cacique Medina llega a La Plata para asumir como nuevo DT de Estudiantes

La espera terminó y el Pincha ya tiene nuevo conductor. Tras varios días de negociaciones y un giro en la búsqueda inicial, la dirigencia cerró la llegada del Cacique, quien se convertirá en el reemplazante de Domínguez al frente del plantel profesional. Según trascendió en las últimas horas, el entrenador arribará este lunes a la ciudad para rubricar su vínculo y ponerse rápidamente al frente del equipo pensando en el compromiso ante la Lepra, por la fecha 7 del Torneo Apertura, que se disputará el próximo miércoles en Rosario.