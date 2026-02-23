Brutal ataque en La Plata: una mujer terminó inconsciente a la salida de un boliche

La víctima aseguró que no conoce a los agresores y que no recuerda con claridad cómo comenzó la golpiza. “Nosotros veníamos caminando, ya nos estábamos dirigiendo a casa. No me acuerdo de nada. Siento que me caigo y ya no recuerdo más”, relató. De acuerdo con lo que le contaron posteriormente, recibió golpes de puño y patadas, e incluso le habrían pegado con un zapato cuando ya estaba en el suelo. “No pude ver el video. No lo quiero ver”, confesó.