Brutal ataque en La Plata: una mujer terminó inconsciente a la salida de un boliche
El violento episodio ocurrió en 7 y 49, a la salida de un boliche. Hay seis detenidos y la causa quedó en manos de la UFI N° 3.
Una madrugada que debía terminar como cualquier otra salida nocturna se convirtió en una escena de extrema violencia en pleno centro de La Plata. Araceli, de 33 años, fue atacada brutalmente cuando se retiraba de un boliche junto a su hermano, en la intersección de 7 y 49. La agresión ocurrió minutos antes de las 7 de la mañana del sábado y quedó registrada en video, material que ahora forma parte de la investigación judicial.
Según el parte oficial, efectivos policiales que patrullaban la zona fueron advertidos sobre una pelea en la vía pública. Al llegar, encontraron a la mujer tendida en el asfalto, inconsciente. De inmediato solicitaron asistencia médica y fue trasladada al Hospital Rossi, donde recuperó el conocimiento y se le practicaron estudios para descartar lesiones internas.
“La saqué barata, me podrían haber matado”, declaró Araceli en diálogo con EL DIA, todavía conmocionada. Si bien el diagnóstico médico indicó que no presentaba daños internos de gravedad, las secuelas visibles en su rostro son impactantes: inflamación severa, hematomas oscuros y cortes que evidencian la violencia del ataque. “Me atendieron muy bien, no tengo nada interno, pero me dejaron la cara desfigurada. Tengo mucho miedo”, expresó desde su domicilio, donde permanece en reposo.
La víctima aseguró que no conoce a los agresores y que no recuerda con claridad cómo comenzó la golpiza. “Nosotros veníamos caminando, ya nos estábamos dirigiendo a casa. No me acuerdo de nada. Siento que me caigo y ya no recuerdo más”, relató. De acuerdo con lo que le contaron posteriormente, recibió golpes de puño y patadas, e incluso le habrían pegado con un zapato cuando ya estaba en el suelo. “No pude ver el video. No lo quiero ver”, confesó.
En el lugar fueron aprehendidas seis personas: dos mujeres de 36 y 23 años y cuatro hombres de 18, 20, 25 y 18 años. Todos quedaron imputados en una causa caratulada como “lesiones leves”, con intervención de la UFI N° 3 de La Plata, a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic, y el Juzgado de Garantías N° 2 de La Plata. La fiscalía ordenó su alojamiento en carácter de aprehendidos y su indagatoria en las próximas horas.
Mientras avanza la investigación, Araceli intenta recomponerse física y emocionalmente. La hipótesis inicial apunta a un posible intento de robo, aunque la Justicia analiza todas las circunstancias a partir de las imágenes y los testimonios recolectados.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario