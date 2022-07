Horóscopo de hoy lunes 11 de julio de 2022: las predicciones para la salud, el dinero y el amor

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) A veces la terquedad taurina les hace vivir cosas innecesarias. Permitan aceptar otra idea referida a los problemas que tienen. Halla la solución. Pasajera tormenta con la pareja. Es natural no estar siempre de acuerdo. Momento de color: azul.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Las sospechas no son siempre bienvenidas cuando nos modifican la calma. Estén atentos a una eventual sorpresa, pero no desesperen. Manejarse desde la verdad siempre, no hagamos lo que no nos gusta que nos hagan. Momento de color: grisáceo.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) No se alarmen si no obtienen respuestas esperadas hoy. El atraso no implica que sean negativas. Recibirían nuevas alternativas en el plano de las actividades, piensen bien lo que desean hacer. Evalúen los pro y las contras. Momento de color: violeta.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Llegarían a tiempo para la realización de trámites y reuniones. El estado de la economía les hará tomar ciertas medidas precautorias para saber mejor cómo manejar los ingresos. Lucha interna en el plano afectivo, dense tiempo. Momento de color: naranja.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) No desperdicien oportunidades en el plano laboral, posibilidad que les daría un plan alternativo para poder restaurar la economía. No todo es como queremos estrictamente. La vida ofrece un crisol de oportunidades siempre, buscarlas es el punto. Momento de color: tiza.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Llega a ustedes alguna nueva posibilidad que los tentará en el plano de las actividades. Trate de no cerrarse en la rutina y acepten nuevos desafíos, mirar adelante y poder comprender cuando algo no puede darse. Nada es sin razón. Momento de color: lacre.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) La esperanza de recomponer la relación de pareja podría concretarse si dan muestras de ganas y de cambios. Las alternativas planteadas en el trabajo no son muchas, sepan elegir. Los logros que llegan gracias al sacrificio. Alivio. Momento de color: coral.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Aprendan a decir que no a tiempo. Surgen dilemas o confusiones en el plano laboral que podrían hacerles una mala jugada. Se alivianan tensiones en el plano afectivo. Se dan cuenta del valor del diálogo. Apliquen sus virtudes pacifistas. Momento de color: crema.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Buen día para realizar entrevistas y reuniones en las que se deban llegar a acuerdos. Agilidad mental y agudeza son la clave. Lucidez. El amor con sensaciones nuevas, redescubren las virtudes del otro. Entusiasmo y buena sensación. Momento de color: púrpura.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Se sorprenderán por ofrecimientos que les formularán. Los momentos del día alternarán entre los nervios y la felicidad por los resultados finales. Capacidad de resolución, brillantez. Verán la satisfacción por resultados de nuestros esfuerzos. Momento de color: aguamarina.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Agradecimiento y reconocimiento por parte de personas de su entorno laboral. Posibilidades afectivas que los colmarán de emociones nuevas. Expectativa por consejo que piden. Tocan el punto justo para poder resolver problemas de larga data. Momento de color: verde.