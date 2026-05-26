Fue a reclamar porque atendieron mal a su hermana y terminó a las piñas con la empleada
Dos mujeres se trenzaron en una feroz pelea que duró varios minutos. Ocurrió en Neuquén y quedó registrado en un video.
El reclamo de una clienta por una presunta mala atención por parte de la empleada derivó en una brutal y extensa pelea entre ambas mujeres en el interior del local. Toda la secuencia quedó grabada en un video y se viralizó en redes sociales.
El hecho ocurrió el lunes pasadas las 19 en un almacén de barrio en Neuquén, donde una clienta ingresó al comercio para realizar un reclamo por la mala atención de la cajera a su hermana, quien había realizado unas compras minutos antes.
Tras saludar educadamente, le consultó a la cajera si se encontraba Gladys, a lo que la chica le dijo que no. “Ah, porque recién vino mi hermana a comprar unas papas y la trataste medio mal, la atendiste mal”, le comentó mostrándole incluso la bolsa con la compra reciente.
La empleada, por su parte, se desentendió del asunto: “No sé, ni la registro, sino que venga”.
Acto seguido, ambas comenzaron a subir el tono de voz. Mientras una insistía en que iba a hacer el reclamo ante la dueña del negocio y le recomendaba que la próxima atendiera mejor a los clientes, la otra empleada comenzó a ignorarla diciéndole “hacé lo que quieras”, seguido de un insulto. Fue en ese instante cuando todo se tornó en una batalla campal.
Así fue el violento cruce en un comercio de Neuquén
“¿Qué me dijiste?”, se plantó la clienta, quien ya estaba en la puerta del local a punto de retirarse. Enajenada, revoleó la bolsa de papas contra el mostrador y la empleada reaccionó.
Ambas jóvenes se trenzaron en una feroz pelea que incluyó varios insultos, tirones de pelo, golpes y patadas.
De repente, en la escena sobresalió un joven cliente, que estaba realizando sus compras en el almacén y que fue testigo de toda la situación. El chico intentó separarlas, pero sin éxito, por lo que decidió pedir ayuda.
“No sé, se agarraron de repente”, le comentó a otra joven que se acercó tras escuchar los gritos. "¿No hay nadie? Que alguien llame a alguien", pidió mientras insistía en separar a las involucradas. La otra mujer, en tanto, ni atinó a intervenir.
Apenas unos segundos después, otro hombre ingresó desde la calle y colaboró para separar a la clienta y a la empleada, que seguían pegándose, ya en el piso. Entre ambos lograron llevar a las jóvenes a otra parte del local, aunque según se pudo ver en las imágenes, ninguna de las dos desistía de ponerle fin a la pelea.
Por el hecho, no se reportaron denuncias, lesiones de gravedad ni la intervención de la policía.
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