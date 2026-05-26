Fue a reclamar porque atendieron mal a su hermana y terminó a las piñas con la empleada

Así fue el violento cruce en un comercio de Neuquén

pelea neuquen Defendió a su hermana por la mala atención y todo terminó a los golpes dentro de un comercio

“¿Qué me dijiste?”, se plantó la clienta, quien ya estaba en la puerta del local a punto de retirarse. Enajenada, revoleó la bolsa de papas contra el mostrador y la empleada reaccionó.

Ambas jóvenes se trenzaron en una feroz pelea que incluyó varios insultos, tirones de pelo, golpes y patadas.

De repente, en la escena sobresalió un joven cliente, que estaba realizando sus compras en el almacén y que fue testigo de toda la situación. El chico intentó separarlas, pero sin éxito, por lo que decidió pedir ayuda.

“No sé, se agarraron de repente”, le comentó a otra joven que se acercó tras escuchar los gritos. "¿No hay nadie? Que alguien llame a alguien", pidió mientras insistía en separar a las involucradas. La otra mujer, en tanto, ni atinó a intervenir.

Apenas unos segundos después, otro hombre ingresó desde la calle y colaboró para separar a la clienta y a la empleada, que seguían pegándose, ya en el piso. Entre ambos lograron llevar a las jóvenes a otra parte del local, aunque según se pudo ver en las imágenes, ninguna de las dos desistía de ponerle fin a la pelea.

Por el hecho, no se reportaron denuncias, lesiones de gravedad ni la intervención de la policía.