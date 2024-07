Horóscopo: los 6 signos del zodíaco más seductores, incluso cuando tienen pareja

Cuáles son los signos zodiacales que no pueden evitar coquetear

1. Géminis

Géminis tiene el don de la coquetería y un encanto hipnotizante, al punto de que cuando hablas por primera vez con alguien de este signo puedes sentir que lo conoces de toda la vida.

Géminis es alegre, chispeante y práctico, además de muy conversador, al punto que pierde de vista que lo pueden estar mirando con otros ojos. “Géminis es divertido, espontáneo y le gusta ayudar, sin embargo, cuando ama y promete lealtad, cumple”, aseguran desde la publicación especializada.

2. Libra

“Libra destila belleza y armonía sin planearlo”, plantean desde el sitio astrológico, al punto que se gana la confianza de la gente de una manera inmediata y natural, “sus consejos son de esos que se recuerdan toda la vida”. Es un signo agradable y muy popular, aunque sus verdaderos amigos no son demasiados.

Si tu corazón le pertenece a Libra deja que fluya. “No es un signo desleal ni tampoco haría algo intencional para romperte el corazón. A Libra le cuesta poner límites en el coqueteo porque en el fondo lo único que quiere es que todos estén bien. No le gustan los problemas, pero irónicamente su facilidad de conectar hace que se meta en líos”, explican.

3. Escorpio

Las personas de Escorpio son imponentes, apasionadas, intensas y misteriosas. “Si eres su pareja debes saber que a los escorpianos les encanta ser admirados”, afirman desde el sitio web, pero también aclaran que las personas de este signo no son desleales ni tienen corazón de piedra, y que cuando tienen una relación se entregan “porque de verdad quieren que funcione, aunque definitivamente su amor no es para los inseguros”.

4. Sagitario

Su esencia es muy atractiva, las personas se le acercan porque tiene la capacidad de ver luz donde el resto solo ve oscuridad, pero su intención no es coquetear. Sagitario está muy acostumbrado a su espacio, y si no pone límites al coqueteo es por amabilidad. Un sagitariano no será infiel, sentencian.

5. Piscis

Piscis es soñador, romántico e idealista, además de muy compasivo. “Hay veces que la gente se le acerca con la idea de coquetear y no es que sea ingenuo, pero su intención es ayudar”. Es que los piscianos saben ponerse en el lugar del otro, y por eso pueden confundir.

6. Aries

“Aries jamás se quedaría con alguien que lo esté cuestionando todo el tiempo. Quiere un amor bonito y sano. Si te elige, no te preocupes si el resto lo mira”, recomiendan. Y es que el corazón de Aries, según explican, anda con rodeos; cuando elige, lo hace sin medias tintas, y aunque “enamora a todos con sus actitudes, debes confiar en lo que siente por ti”.