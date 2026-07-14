Horror en Misiones: investigan si una mujer asesinó a su hijo de 8 años y luego intentó quitarse la vida

Según detallaron fuentes cercanas a la causa a Misiones Online, el hombre había abandonado la casa familiar apenas dos semanas antes del asesinato del nene, luego de una nueva crisis de pareja. Por el momento, no está imputado ni señalado como sospechoso.

La causa fue caratulada como homicidio seguido de tentativa de suicidio. La reconstrucción definitiva de los hechos dependerá de las pericias y de la declaración de la mujer.

La denuncia antes del asesinato

Con el avance de la investigación, comenzaron a conocerse antecedentes de violencia dentro del hogar. Desde la Dirección de Asuntos de Familia y Género confirmaron que entre 2024 y 2026 existieron denuncias cruzadas entre los padres por conflictos de convivencia y violencia familiar.

Incluso, la última denuncia había sido presentada el 9 de julio, apenas cuatro días antes del crimen de Ilan , quien tenía 8 años y padecía un retraso madurativo.

La declaración de la tía de Ilan contra la madre: "Le pegaba con un cinto y un garrote"

María Itatí Olmedo, tía de Ilan Mareco Vázquez

En las últimas horas se sumó el testimonio de María Itatí Olmedo, tía del nene, quien aseguró que la madre ejercía violencia física contra sus hijos desde hacía años. "Le pegaba feo, con cinto, con garrote", afirmó en declaraciones al mencionado medio misionero y agregó: “Era habitual que les pegara a los chicos. Nosotros mirábamos y no podíamos hacer nada porque reaccionaba mal”.

En ese contexto, aseguró que Mareco mantenía a sus hijos aislados de otros familiares y vecinos: “No permitía que salieran a jugar con sus primos y los llamaba rápido cuando se alejaban de la casa”, contó.

“Estábamos todos así por miedo y no te podías meter tampoco, ir a la casa a defender a los niños, porque ella por ahí reaccionaba, te tiraba una piedra, te podía matar”, agregó.

La tía de Ilan también sostuvo que la principal sospechosa había abandonado un tratamiento psiquiátrico y recordó que tiempo atrás había protagonizado un violento episodio con su expareja y también había agredido a una policía. Según su relato, la mujer debía continuar con medicación, pero habría dejado de asistir a los controles.

La situación de la madre

Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga

María Mareco permanece internada en el Hospital Escuela de Agudos Ramón Madariaga, en Posadas, bajo custodia policial. Debido a que continúa sedada y en estado de shock, todavía no pudo ser indagada por la Justicia.

Los investigadores analizan si la mujer atravesó un brote psicótico al momento del hecho, aunque esa posibilidad deberá ser confirmada mediante pericias psicológicas y psiquiátricas.

Una vez que reciba el alta médica, la Justicia definirá si corresponde su internación en una institución de salud mental o su traslado a una dependencia policial mientras avanza el proceso penal.

En tanto, por disposición del juez que interviene en la causa, las otras dos hijas de la mujer, de 15 y 10 años quedaron bajo el cuidado provisorio de la hermana de la acusada mientras se resuelve la situación judicial.