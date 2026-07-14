"No quiere salir de la casa": habló la mamá de la nena de 7 años que fue raptada por un adolescente en Misiones

Según contó, la niña le relató que luchó en todo momento para intentar liberarse del agresor, pese a la diferencia física entre ambos. “Ella vio el cuchillo y el tipo le dijo que si gritaba la iba a hincar. Aparte, le tapaba la boca, pero igual no quedó quieta y gritó lo más fuerte que pudo para pedir auxilio”, sostuvo.

La madre también describió el profundo impacto emocional que el episodio dejó en la pequeña. “Ella quedó muy mal. No quiere salir afuera de la casa y se desespera si el papá está lejos”, lamentó.

Además, recordó una escena que ocurrió horas después del ataque y que, según dijo, refleja el miedo con el que quedó su hija. “A la noche fui a la iglesia y me pidió que ore por ella para que el hombre malo no le haga nada”, relató visiblemente conmovida.

Durante la entrevista, la mujer reclamó que el caso no quede impune y pidió que la Justicia adopte medidas para evitar que el adolescente recupere la libertad. “Uno ve las imágenes y se eriza la piel con solo pensar en lo que podría haber sucedido si D. no gritaba, no luchaba”, expresó.

El agresor fue detenido y tenía antecedentes penales

El ataque quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona, lo que permitió a las autoridades identificar y detener rápidamente al agresor de 17 años.

Tras el arresto, se confirmó un dato alarmante: el adolescente ya contaba con una denuncia previa por "abuso sexual sin acceso carnal" radicada en el año 2024, según confirmaron fuentes policiales.

Ante esta situación, la madre de la víctima exigió que la condición de menor de edad del atacante no sea un atenuante para que recupere la libertad.

La investigación quedó en manos del Juzgado Correccional y de Menores de Oberá, que caratuló el caso como “abuso sexual simple gravemente ultrajante agravado por el uso de arma”. En paralelo, las autoridades activaron el protocolo de atención integral para la víctima mediante los organismos competentes.