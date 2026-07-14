"No quiere salir de la casa": habló la mamá de la nena de 7 años que fue raptada por un adolescente en Misiones
El hecho ocurrió cuando la pequeña se dirigía hacia el kiosco de su abuela, ubicado a tan solo una cuadra de su casa.
La madre de la niña de 7 años que fue atacada por un adolescente de 17 años en Campo Grande, Misiones, describió las secuelas que dejó el intento de abuso ocurrido el viernes pasado. “No quiere salir de la casa y se desespera si el papá está lejos”, manifestó.
En diálogo con el medio local El Territorio, Micaela G. recordó que esa mañana la menor salió sola rumbo al kiosco de su abuela materna, ubicado a una cuadra de la vivienda familiar, a comprar galletitas para sus hermanos.
A pesar de la extrema violencia de la situación, la niña logró luchar y gritar con todas sus fuerzas. Esos llamados de auxilio alertaron a sus padres:
"En un momento escuché como un grito ahogado y pensé en ella. Le dije a mi esposo: 'Algo le pasó'. Pensé que por ahí le habían salido unos perros", relató Micaela al medio local.
Al escuchar un segundo grito, el padre de la menor corrió desesperado hacia el lugar. El agresor, al notar la presencia del hombre, se dio a la fuga. "Mi esposo empezó a correr, pero no lo llegó a alcanzar al degenerado. Hoy digo que menos mal que no lo agarró, porque si no, el que estaría preso sería mi esposo", reflexionó la madre con crudeza.
Según contó, la niña le relató que luchó en todo momento para intentar liberarse del agresor, pese a la diferencia física entre ambos. “Ella vio el cuchillo y el tipo le dijo que si gritaba la iba a hincar. Aparte, le tapaba la boca, pero igual no quedó quieta y gritó lo más fuerte que pudo para pedir auxilio”, sostuvo.
La madre también describió el profundo impacto emocional que el episodio dejó en la pequeña. “Ella quedó muy mal. No quiere salir afuera de la casa y se desespera si el papá está lejos”, lamentó.
Además, recordó una escena que ocurrió horas después del ataque y que, según dijo, refleja el miedo con el que quedó su hija. “A la noche fui a la iglesia y me pidió que ore por ella para que el hombre malo no le haga nada”, relató visiblemente conmovida.
Durante la entrevista, la mujer reclamó que el caso no quede impune y pidió que la Justicia adopte medidas para evitar que el adolescente recupere la libertad. “Uno ve las imágenes y se eriza la piel con solo pensar en lo que podría haber sucedido si D. no gritaba, no luchaba”, expresó.
El agresor fue detenido y tenía antecedentes penales
El ataque quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona, lo que permitió a las autoridades identificar y detener rápidamente al agresor de 17 años.
Tras el arresto, se confirmó un dato alarmante: el adolescente ya contaba con una denuncia previa por "abuso sexual sin acceso carnal" radicada en el año 2024, según confirmaron fuentes policiales.
Ante esta situación, la madre de la víctima exigió que la condición de menor de edad del atacante no sea un atenuante para que recupere la libertad.
La investigación quedó en manos del Juzgado Correccional y de Menores de Oberá, que caratuló el caso como “abuso sexual simple gravemente ultrajante agravado por el uso de arma”. En paralelo, las autoridades activaron el protocolo de atención integral para la víctima mediante los organismos competentes.
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