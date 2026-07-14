Juicio por la muerte de Diego Maradona: Fernando Burlando y Oneto casi terminan a las piñas

Finalmente, ambos fueron separados y convocados por el presidente del tribunal, Alberto Gaig, quien mantuvo una conversación privada con los dos abogados antes de reanudar la audiencia.

Cómo comenzó el enfrentamiento

Aunque Burlando y Oneto ya habían protagonizado varios cruces verbales a lo largo de las 27 audiencias del juicio, nunca habían llegado a un nivel de tensión como el de este martes.

El conflicto comenzó durante el interrogatorio al custodio Julio Soria. La fiscalía, representada por los fiscales generales adjuntos Cosme Iribarren y Patricio Ferrari, buscaba profundizar sobre una serie de conversaciones que el testigo había mantenido con el neurocirujano Leopoldo Luque, a quien señaló como médico de Maradona antes y después de su internación en la Clínica Olivos.

Ante las reiteradas respuestas evasivas y la falta de precisión en sus recuerdos, la fiscalía sostuvo que se trataba de un testigo hostil. Sin embargo, el presidente del tribunal descartó esa calificación, aunque remarcó que Soria debía hacer un esfuerzo por recordar las conversaciones mantenidas con Luque debido a su relevancia para la causa.

En ese contexto, Burlando solicitó que el tribunal le recordara al testigo que estaba declarando bajo juramento y que podía incurrir en un delito si faltaba a la verdad. El planteo provocó la inmediata reacción de Oneto.

"No, en todo caso amenazo a tu cliente", respondió Burlando cuando Oneto lo acusó de intimidar al testigo.

A lo que el defensor de Luque reclamó, mientras el clima se volvía cada vez más tenso: "Está amenazando a mi cliente, que se extraiga testimonio".

"No me gusta que me griten. Es un irrespetuoso", expresó Oneto; a lo que Burlando retrucó: "Usted está mal de la cabeza". Oneto insistió en que nadie podía levantarle la voz y Burlando respondió: "A vos te gritan en todos".

La frase desató un nuevo estallido. Oneto volvió a calificarlo como "un irrespetuoso" y lo desafió a salir de la sala, dando origen al enfrentamiento que terminó con ambos abogados cara a cara fuera del recinto.

Tras la intervención del presidente del tribunal, las partes regresaron a la audiencia, Burlando volvió sonriente, mientras que Oneto lo hizo con una actitud más calmada. Antes de retomar el debate, Gaig informó que ambos habían sido apercibidos y les advirtió que, si se repetía una situación similar, serían expulsados de la sala.