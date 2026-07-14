Prohibieron ingresar con banderas sobre las Islas Malvinas en la semifinal del Mundial 2026

Varios futbolistas de la Selección Argentina se expresaron en la misma línea. Emiliano "Dibu" Martínez señaló: "El respeto va a estar: mis hijos nacieron ahí, hace 16 años que convivo ahí, así que sólo queda disfrutar ese partido y tratar de ganarlo como todos".

Por su parte, Rodrigo De Paul afirmó: "Es un partido de fútbol. Tiene mucha trascendencia, trae muchos recuerdos por lo que hizo Diego, por lo que sucedió en ese momento. También todas las canciones que se cantan tienen mucho que ver con nuestros héroes de Malvinas, para recordarlos. Pero tenemos que entender que es un partido de fútbol y que las Malvinas se tienen que discutir en otros lugares. Fue una atrocidad lo que pasó, y nosotros siempre lo recordamos. Pero lo que queremos es ganar para llegar a la final".