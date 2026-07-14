Prohibieron ingresar con banderas sobre las Islas Malvinas en la semifinal del Mundial 2026
Las autoridades dispusieron un fuerte operativo de seguridad en Atlanta y no permitirán el ingreso de banderas alusivas a Malvinas al estadio.
La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra será considerada un partido de alto riesgo. Las autoridades confirmaron que no se podrá ingresar al estadio con banderas vinculadas a la Guerra de Malvinas y desplegarán un operativo con más de 1.600 agentes de seguridad.
En ese contexto, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, confirmó que los hinchas no podrán ingresar al Mercedes-Benz Stadium de Atlanta con banderas que contengan leyendas relacionadas con la Guerra de Malvinas ni con mensajes provocativos hacia la parcialidad rival: "Hubo una reunión este lunes entre las partes en la que se definió un refuerzo policial, de agentes no sólo del estado de Georgia sino seguridad privada. Habrá 1.600 agentes", explicó la funcionaria en declaraciones a La Red.
Además, detalló que los simpatizantes argentinos ingresarán al estadio por la puerta N°4, mientras que los ingleses lo harán por la N°3. Sin embargo, aclaró que, como las entradas fueron adquiridas previamente, es inevitable que haya hinchas de ambas selecciones ubicados en distintos sectores del estadio. También estará prohibido el ingreso con botellas y otros elementos contundentes.
Monteoliva reveló que ya fueron identificados 13 argentinos que intentaron eludir los controles o ingresar con entradas falsas, por lo que recibieron la prohibición de asistir a los estadios tanto durante el Mundial como en la Argentina: "Son 33.000 hinchas que figuran en ese registro", agregó la ministra en referencia al listado de personas con derecho de admisión que las autoridades argentinas entregaron a Estados Unidos.
El mensaje del plantel argentino sobre el partido entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026
Tras la clasificación ante Suiza, Lionel Scaloni intentó quitarle dramatismo extrafutbolístico al encuentro y fue contundente: "Vamos a aclararlo de entrada. Se trata sólo de un partido de fútbol".
Varios futbolistas de la Selección Argentina se expresaron en la misma línea. Emiliano "Dibu" Martínez señaló: "El respeto va a estar: mis hijos nacieron ahí, hace 16 años que convivo ahí, así que sólo queda disfrutar ese partido y tratar de ganarlo como todos".
Por su parte, Rodrigo De Paul afirmó: "Es un partido de fútbol. Tiene mucha trascendencia, trae muchos recuerdos por lo que hizo Diego, por lo que sucedió en ese momento. También todas las canciones que se cantan tienen mucho que ver con nuestros héroes de Malvinas, para recordarlos. Pero tenemos que entender que es un partido de fútbol y que las Malvinas se tienen que discutir en otros lugares. Fue una atrocidad lo que pasó, y nosotros siempre lo recordamos. Pero lo que queremos es ganar para llegar a la final".
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